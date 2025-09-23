РФ к концу 2025 года введет в оборот 3,2 млн га по программе "Земля"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Размер вовлеченных в оборот неиспользованных сельхозземель с 2022 года к концу 2025 года может достичь 3,2 млн га, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В рамках госпрограммы "Земля" мы продолжаем работу по вводу земель в сельхозоборот. С учетом текущего года за все время действия программы (с 2022 года - ИФ) будет вовлечено в сельхозпроизводство 3,2 млн га", - заявила Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации во вторник.

При этом она напомнила, что к 2030 года необходимо вовлечь в оборот 13,2 млн га.

Программа также предусматривает меры по мелиорации сельхозземель.

Как сообщила Лут, объем финансирования этих мероприятий год от года немного меняется. "Но в целом мы остаемся вокруг 40 млрд рублей", - сказала она, назвав этот объем хорошим.

При этом министр обратила внимание на такой вопрос, как лесомелиорация, которая призвана предотвращать опустынивание земель. "14 регионов подвержены опустыниванию. Если смотреть на выводы Российской академии наук, то 10 млн га сейчас в высокой степени деградации, 3,3 млн га – это уже опустыненные земли. Это в основном Калмыкия, Дагестан, Астраханская и Ростовская области, где наступают пески", - отметила она.

Как считает Лут, решение вопросов, связанных с лесомелиорацией, возможно при непосредственном участии самих сельхозпроизводителей. "Надо понимать, что вся история с лесомелиорацией – это очень небюджетно. И очень масштабно. Один госбюджет не справится никогда, и мы будем отставать и отставать, – предупредила она. - Надо поднимать вопрос о том, чтобы наши сельхозпроизводители тоже участвовали в этой истории".

По ее словам, сейчас есть мера поддержки мероприятий по лесомелиорации: компенсация 90% затрат. "Но только она не пользуется спросом, потому что нет обязательных требований, это никому неинтересно. Но сельхозпроизводители не смотрят чуть дальше: пройдет пять лет и у них вместо земли будет песок", - сетует глава Минсельхоза.

Лут попросила сенаторов поддержать министерство "в истории того, что нужно вовлекать сельхозпроизводителей в лесомелиорацию, чтобы сохранить главное средство производства – землю".

Госпрограмма "Земля" была разработана Минсельхозом по поручению президента РФ по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га – пашня. Площадь сельхозземель в 2024 году составляла 244 млн га.