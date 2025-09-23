Поиск

Минсельхоз посчитал цены производителей сельхозтехники ультиматумом для аграриев

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Действия производителей сельхозтехники, повысивших цены на свою продукцию и останавливающих производство в ожидании продаж по высоким ценам, являются ультиматумом аграриям, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут

"Мы обсуждаем с Минпромом, чтобы все-таки производители сельхозтехники тоже правильную политику вели с точки зрения продаж. Потому что когда у тебя большие склады забиты техникой и ты не хочешь ее продавать, а закрываешь производство и ждешь, когда все раскупят по высокой цене, - это ультиматум. И мы неоднократно говорили, что это ультиматум, нас не устраивает такая позиция. Это же наши риски - риск обеспеченности сельхозтехникой и энерговооруженности", - заявил Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации во вторник.

"Минпромторг нас слышит, мы двигаемся, но надо бы как-то двигаться поактивнее", - добавила она.

Лут сообщила, что цена на тракторы за последние несколько лет увеличилась на 70-80%, на комбайны - до 40%, на другую самоходную технику - от 20% до 50%. "Цена на сельхозпродукцию даже близко так не увеличилась. Мы не можем себе позволить покупать такую технику, она стоит дорого для нас. Об этом мы говорили неоднократно", - сказала она.

По ее словам, в этом году аграрии приобрели 24 тыс. единиц сельхозтехники, это меньше, чем в прошлом году. "Сейчас раскручивается "Росагролизинг" с предоставлением техники в лизинг, поэтому надеемся, что будем догонять, - сказала министр. - Но опять-таки, если мы не решим вопрос с ценовой политикой наших коллег, это будет сложная история, и надо будет ее решать".

Лут также сообщила, что Минсельхоз планирует сохранить на 2026 год все действующие ныне меры господдержки аграриев для покупки сельхозтехники.

