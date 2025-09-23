FCF "Татнефти" за I полугодие упал в 3,2 раза, до 36,89 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Свободный денежный поток "Татнефти" в первом полугодии упал в 3,2 раза, до 36,89 млрд рублей, сказано в отчете эмитента.

EBITDA компании составила 146,37 млрд рублей - на 36% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Татнефти" по МСФО по итогам января-июня составила 58,015 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за период в размере 14,35 рубля на акцию.

Дивидендная политика " Татнефти " предполагает распределение в виде дивидендов всех свободных денежных средств, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

"Татнефть" также сообщила, что в первом полугодии 2025 года добыла 13,42 млн тонн нефти, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Добыча газа группой в январе-июне увеличилась на 2,3%, до 440 млн кубометров.

Среди основных макроэкономических и прочих событий и факторов, оказавших влияние на операционные показатели, компания называет потребление нефти и нефтепродуктов, действие соглашения ОПЕК+, динамику цен на нефть, курса рубля и темпов инфляции, регуляторную среду и геополитическую ситуацию.

За полгода компания произвела 8,83 млн тонн нефтепродуктов, что на 4% больше показателя первого полугодия 2024 года. Выпуск газопродуктов вырос на символические 0,4%, до 475 тысяч тонн.