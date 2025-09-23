"Русал" создал юрлица для проектов модернизации "КрАза" и "БрАза"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Русал" создал юрлица для проектов модернизации Красноярского (КрАз) и Братского (БрАз) алюминиевых заводов.

В конце сентября компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировала АО "Енисейский алюминиевый завод" (Красноярск) и АО "Ангарский алюминиевый завод" (Братск). Первый возглавил глава "КрАза" Игорь Волохов, а второй - глава "БрАза" Евгений Курьянов. Основной вид деятельности новых АО - производство алюминия, регистрационные адреса совпадают с "КрАзом" и "БрАзом".

"Создание новых юридических лиц является одной из мер по повышению эффективности всех процессов, связанных с закупками, контрактацией, платежами и учётом, при реализации крупнейших проектов по модернизации алюминиевых заводов - Красноярского и Братского", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Русала".

"Русал" в 2021 году объявил о подготовке технологической и экологической модернизации четырех сибирских заводов (в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке) с целью замены старых электролизеров на современные и сокращения выбросов. Программа, которая в 2021 году оценивалась в 385 млрд рублей, как планируется, завершится к 2030 году.

В первом полугодии 2025 года капзатраты "Русала" выросли на 37% до $707 млн, основной причиной увеличения является экологическая и технологическая модернизация предприятий, сообщала компания.