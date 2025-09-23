Ипотека в России в августе выросла на 0,9%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прирост задолженности населения по ипотеке в августе, согласно предварительным данным, ускорился до 0,9% после 0,7% в июле, говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора".

Выдачи выросли на умеренные 10%, до 392 млрд после 356 млрд руб. в июле. При этом доля кредитов, выдаваемых по госпрограммам, остается значительной - 82% в августе после около 85% в январе - июле, отмечает регулятор. На наиболее популярную "Семейную ипотеку" пришлось 278 млрд руб. выдач, что на 8% превышает показатель июля.

"Мы ожидаем, что кредиты по этой программе продолжат активно выдаваться, в том числе за счет повышенного возмещения для банков из бюджета (субсидия продлена до 1 ноября) и постепенного снижения стоимости фондирования", - отмечает ЦБ.

Рыночная ипотека в августе росла медленнее, было выдано 73 млрд после 58 млрд руб. в июле, поскольку ставки по ней все еще высокие. Так, в конце августа средняя ставка по рыночным программам составляла 22,4%, по сравнению с концом июля она снизилась на 1,5 процентного пункта.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе уменьшился на незначительные 0,02% после снижения на 0,5% в июле. Выдачи несколько выросли - в сегменте не только кредитных карт, но и кредитов наличными, которые по мере смягчения денежно-кредитных условий становятся более привлекательными для заемщиков, сказано в материале ЦБ.

Автокредитование в августе ускорилось до +2,7% после +2,3% в июле. Спрос стимулировался льготными программами и маркетинговыми акциями дилеров, отмечает регулятор.

Розничный кредитный портфель в августе вырос на 0,8% после роста на 0,5% в июле. Прирост за месяц в августе составил 298 млрд руб. после 175 млрд руб. Месяцем ранее. Портфель с начала года вырос на 1,5% - до 37,1 трлн руб.