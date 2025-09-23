Поиск

Ипотека в России в августе выросла на 0,9%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прирост задолженности населения по ипотеке в августе, согласно предварительным данным, ускорился до 0,9% после 0,7% в июле, говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора".

Выдачи выросли на умеренные 10%, до 392 млрд после 356 млрд руб. в июле. При этом доля кредитов, выдаваемых по госпрограммам, остается значительной - 82% в августе после около 85% в январе - июле, отмечает регулятор. На наиболее популярную "Семейную ипотеку" пришлось 278 млрд руб. выдач, что на 8% превышает показатель июля.

"Мы ожидаем, что кредиты по этой программе продолжат активно выдаваться, в том числе за счет повышенного возмещения для банков из бюджета (субсидия продлена до 1 ноября) и постепенного снижения стоимости фондирования", - отмечает ЦБ.

Рыночная ипотека в августе росла медленнее, было выдано 73 млрд после 58 млрд руб. в июле, поскольку ставки по ней все еще высокие. Так, в конце августа средняя ставка по рыночным программам составляла 22,4%, по сравнению с концом июля она снизилась на 1,5 процентного пункта.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе уменьшился на незначительные 0,02% после снижения на 0,5% в июле. Выдачи несколько выросли - в сегменте не только кредитных карт, но и кредитов наличными, которые по мере смягчения денежно-кредитных условий становятся более привлекательными для заемщиков, сказано в материале ЦБ.

Автокредитование в августе ускорилось до +2,7% после +2,3% в июле. Спрос стимулировался льготными программами и маркетинговыми акциями дилеров, отмечает регулятор.

Розничный кредитный портфель в августе вырос на 0,8% после роста на 0,5% в июле. Прирост за месяц в августе составил 298 млрд руб. после 175 млрд руб. Месяцем ранее. Портфель с начала года вырос на 1,5% - до 37,1 трлн руб.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });