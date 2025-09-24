Brent подорожала до $67,7 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно расти утром в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 8:11 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,1%), до $67,7 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,06 (1,6%), до $67,63 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,11 (0,17%), до $63,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,13 (1,8%), до $63,41 за баррель.

Накануне котировки получили поддержку за счет того, что планы иракского Курдистана по возврату на рынок нефти из столкнулись с рядом проблем. Как сообщалось ранее, Багдад достиг договоренности с региональным правительством о возобновлении поставок около 230 тысяч баррелей нефти в сутки из этого региона через Турцию. Однако СМИ пишут о том, что пока эти отгрузки не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

"Мы ожидаем, что цены получат поддержку в краткосрочной перспективе, однако будут колебаться в узком диапазоне", - отметил старший аналитик по нефтяному рынку в LSEG Эмрил Джамил.

По его словам, повышательным фактором для нефтяных котировок остаются опасения перебоев поставок из России, но рост сдерживается неопределенностью в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.