Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню на заявлениях Трампа

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в среду рубль дешевеет к юаню в том числе на ухудшении новостного фона вокруг российско-украинского конфликта после заявлений президента США Дональда Трампа относительно нынешней ситуации.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4,85 копейки, до 11,7525 рубля. При этом юань оказался на 5,11 копейки выше уровня действующего официального курса.

Трамп высказал мнение, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с Россией при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал он в Truth Social.

Выступая на Генассамблее ООН, Трамп раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал он.

Определенную поддержку нацвалюте будет оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

"Во вторник российский рубль умеренно укрепился, в результате чего пара юань/рубль снизилась на 0,1%, закончив торги в районе 11,7 рубля/юань. Сегодня на старте торгов рубль может оказаться под давлением ухудшения ожиданий по геополитике, в результате чего китайская валюта предпримет попытку перехода в верхнюю половину нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей. Однако рост юаня будет сдерживать приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину данного диапазона", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 10:07 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,15%, до $67,72 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,19%, до $63,53 за баррель.

Накануне котировки получили поддержку за счет того, что планы иракского Курдистана по возврату на рынок нефти из столкнулись с рядом проблем.

Как сообщалось ранее, Багдад достиг договоренности с региональным правительством о возобновлении поставок около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из этого региона через Турцию. Однако СМИ пишут о том, что пока эти отгрузки не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.