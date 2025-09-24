Поиск

Проект федерального бюджета будет внесен в парламент в ближайшие дни

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие дни внесет в парламент проект федерального бюджета на ближайшие три года, а 6 октября Совет Федерации проведет по нему открытые слушания, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Уже через несколько дней правительство внесёт проект бюджета в Федеральное Собрание, и 6 октября на площадке Совета Федерации состоятся открытые слушания, так называемое нулевое чтение", - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду, открывая осеннюю сессию.

По ее словам, в ходе слушаний участники обсудят все актуальные вопросы с регионами, чтобы их мнение было учтено при доработке проекта.

"Для нас с вами начнётся кропотливая, детальная проработка главного финансового документа с учётом целей развития страны, с учётом интересов регионов, с учётом существующих глобальных вызовов, в том числе в сфере безопасности. Мы должны будем принять сбалансированный документ", - отметила Матвиенко.

Она призвала всех сенаторов проявить ответственность и не допускать популизма.

Валентина Матвиенко
