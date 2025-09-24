Саудовский фондовый индекс вырос на ожиданиях смягчения ограничений для иностранцев

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 5% на сообщениях Bloomberg о возможном смягчении ограничений на владение акциями местных компаний для иностранных инвесторов.

За день капитализация саудовского фондового рынка увеличилась на $123 млрд.

Сейчас правила ограничивают иностранное владение акциями публичных компаний Саудовской Аравии на уровне 49%. Bloomberg сообщил со ссылкой на члена правления регулятора фондового рынка, что это правило может быть отменено до конца года.

Инвесторы ожидают значительного притока капитала в страну в случае снятия ограничений. По оценке JPMorgan, приток может составить $10,6 млрд, EFG Hermes оценивает новые инвестиции в $10 млрд.

Акции Al Rajhi Bank выросли в среду на 10%. По оценкам JPMorgan и EFG, банк может привлечь от $5 млрд до $6 млрд новых инвестиций. По мнению аналитика JPMorgan Панкаджа Гупты, основными бенефициарами также станут Saudi National Bank и Alinma Bank. Подындекс банковского сектора в ходе торгов подскочил на 9%.

Снятие ограничений также может увеличить вес саудовских акций в индексах MSCI. В частности, их доля в индексе MSCI Emerging Markets может вырасти примерно до 4% с текущих 3,3%.

Сейчас список саудовских компаний с наибольшей долей иностранного владения включает страховщика Tawuniya, IT-компанию Rasan и оператора связи Etihad Etisalat. Доля иностранных инвесторов в этих компаниях превышает 20%, но не достигает 25%. В Saudi National Bank иностранцам принадлежит более 17% акций, в Al Rajhi - менее 15%, а в Alinma - менее 10%.