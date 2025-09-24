Законопроект о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через НСПК принят в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платежных карт (НСПК), в том числе по картам "Мир".

Документ (№930568-8) в мае внесло в парламент правительство РФ.

Законопроект предлагает дополнить "антиотмывочный" закон нормой, которая позволит Росфинмониторингу бесплатно получать от НСПК (оператора СБП и платежной системы "Мир") информацию о переводах, совершенных через эти системы. Взаимодействие будет вестись в том числе через личный кабинет. НСПК не имеет права разглашать сам факт передачи этих данных. Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с ЦБ.

В документе подчеркивается, что предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платежной системы "Мир".

Также отмечается, что это нововведение позволит сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством "веерных" запросов.

Законопроект не предполагает дополнительных расходов из бюджета. В случае принятия он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.