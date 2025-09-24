Поиск

Решетников прогнозирует замедление инфляции к концу 2026 года до 4%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в России в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии, заявил на заседании глава министерства Максим Решетников. Правительство рассматривает макропрогноз министерства на 2025-2028 годы.

ЭкономикаМинэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6%Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6%Читать подробнее

"Значимый фактор роста реальных доходов - замедление инфляции. Прогноз по инфляции в 2025 году понижен до 6,8% (в апреле ожидали 7,6% - ИФ). Это стало возможным благодаря политике Банка России и мерам правительства. На конец 2026 года прогнозируем выход на целевой уровень банка России в 4%. Прогноз по инфляции учитывает индексацию тарифов в соответствии с ранее принятыми решениями", - сказал министр.

По его словам, в 2025-2026 годах ожидается замедление темпов роста ВВП (до 1% в 2025 и 1,3% в 2026 - ИФ) после очень высокого, более 4%, роста 2023-24 годов.

"Это следствие снижения инфляционного давления, которое необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - отметил министр.

"Важно, что положительные темпы роста сохраняются на всем прогнозном горизонте с постепенным ускорением в 2027-2028 годах (2,8% и 2,5% соответственно - ИФ)", - добавил он.

"Основным драйвером роста все три года останется внутренний спрос, прежде всего, потребительский", - сказал Решетников.

"Основа спроса - рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы - более чем на 9%. Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики. На всем прогнозном горизонте сохранится низкий уровень безработицы. Ограничения по кадрам будут сниматься через повышение эффективности производства и рост производительности труда", - заявил министр.

Хроника 07 июня 2024 года – 24 сентября 2025 годаИнфляция в России
Максим Решетников Правительство Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ одобрило проект бюджета на новую трехлетку

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1% с 2,5%

Бюджет РФ

Мишустин назвал приемлемым планируемый дефицит бюджета 2026 года

Мишустин заявил, что МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей

Мишустин заявил, что МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей

Правительство прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 1,3%

Стоимость 92-го бензина на бирже вновь обновила абсолютный рекорд

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Бюджет РФБюджет РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });