Решетников прогнозирует замедление инфляции к концу 2026 года до 4%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в России в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии, заявил на заседании глава министерства Максим Решетников. Правительство рассматривает макропрогноз министерства на 2025-2028 годы.

"Значимый фактор роста реальных доходов - замедление инфляции. Прогноз по инфляции в 2025 году понижен до 6,8% (в апреле ожидали 7,6% - ИФ). Это стало возможным благодаря политике Банка России и мерам правительства. На конец 2026 года прогнозируем выход на целевой уровень банка России в 4%. Прогноз по инфляции учитывает индексацию тарифов в соответствии с ранее принятыми решениями", - сказал министр.

По его словам, в 2025-2026 годах ожидается замедление темпов роста ВВП (до 1% в 2025 и 1,3% в 2026 - ИФ) после очень высокого, более 4%, роста 2023-24 годов.

"Это следствие снижения инфляционного давления, которое необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - отметил министр.

"Важно, что положительные темпы роста сохраняются на всем прогнозном горизонте с постепенным ускорением в 2027-2028 годах (2,8% и 2,5% соответственно - ИФ)", - добавил он.

"Основным драйвером роста все три года останется внутренний спрос, прежде всего, потребительский", - сказал Решетников.

"Основа спроса - рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы - более чем на 9%. Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики. На всем прогнозном горизонте сохранится низкий уровень безработицы. Ограничения по кадрам будут сниматься через повышение эффективности производства и рост производительности труда", - заявил министр.