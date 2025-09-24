Поиск

Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ в бюджет 2026 года не заложено

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в размере 231 млрд рублей, в 2028 году - 208,5 млрд рублей.

Годом ранее, в предыдущем проекте бюджета, на 2025 год также не закладывалось поступление доходов от прибыли ЦБ. Тогда предполагалось что в 2026 году в бюджет может поступить 51 млрд рублей из прибыли Банка России, в 2027 году - 321,8 млрд рублей.

Банк России в 2024 году получил 199,5 млрд рублей прибыли (на 42% выше прибыли 2023 года). По закону, ЦБ перечисляет 75% прибыли в федеральный бюджет. Таким образом, объем поступлений в 2025 году (за 2024 год) составляет 149,6 млрд рублей.

ЦБ РФ Банк России
