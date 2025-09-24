Рост нефти и ослабление рубля сдержали снижение рынка акций РФ на геополитических рисках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону; откат частично был компенсирован подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся до $69 за баррель), при этом инвесторы оценивали проект бюджета РФ на следующие три года. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отскочить выше 2720 пунктов после утреннего провала в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2723,58 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1021,52 пункта (-2%); лидерами снижения выступили акции "Юнипро" (-3,9%), "Аэрофлота" (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-2,8%) и МКБ (-2,5%), остальные blue chips на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составил 83,9914 руб. (+64,08 копейки).

Подешевели также акции "Эн+ груп" (-2,4%), АФК "Система" (-2,2%), "ВК" (-2%), "АЛРОСА" (-1,9%), Сбербанка (-1,7% и -1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,1% "префы"), "Русала" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "ММК" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,1%).

Чистая прибыль ВТБ (-1,9%) за 8 месяцев 2025 года по РСБУ составила 210,62 млрд руб. против 185,73 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер определит в 2026 году, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме "Россия зовет!". "Мы после нескольких лет паузы выплатили в этом году большие 50%-е дивиденды. Дивиденды за 2025 год точно будут не единственные, в 2026 за 2025 год будет дивидендная выплата. Её размер будет большим, но каким конкретно - скажем в раннем 2026 году, когда будет понятна канва банковского регулирования", - сказал Пьянов.

ВТБ в 2025 году рассчитывает заработать порядка 500 млрд рублей по МСФО, в 2026 году - 650 млрд рублей.

Чистая прибыль Совкомбанка (-2,1%) за 8 месяцев 2025 года по РСБУ составила 8,73 млрд руб. против 31,09 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подорожали акции МКПАО "Хэдхантер" (+0,9%), "Татнефти" (+0,2%).

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", а также прогноз социально-экономического развития РФ на эту трехлетку. Параметры бюджетных проектировок на этот период ранее не раскрывались.

Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета.

Динамика ВВП РФ складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ РФ (рост в 2025 году на 1-2%), сценария перехода экономики к спаду в повестке нет, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы, рассмотренный в среду на правительстве, предусматривает рост экономики РФ в 2026 году на 1,3%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, доходы бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 40,283 трлн рублей, причем доля ненефтегазовых поступлений вырастет почти до 78% в общем объеме. Федеральные расходы в следующем году вырастут до 44,869 трлн рублей, уровень дефицита остается приемлемым, отметил он.

Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов одобрен на заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба кабинета министров. Как сообщил на заседании глава Минфина Антон Силуанов, дефицит бюджета на 2026-2028 гг. прогнозируется в размере соответственно 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП. Правительство должно внести проект бюджета Госдуму до 1 октября.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, на рынке акций РФ в среду прокатилась волна продаж, на минимуме индекс МосБиржи побывал у 2675 пунктов, но затем ему удалось отыграть большую часть дневных потерь. В инфополе совпали негативные новости: позиция президента США Трампа в отношении РФ, исходя из его последних заявлений, ужесточилась, а Минфин РФ официально предложил правительству рассмотреть повышение НДС на 2 п.п.

Из позитивных факторов можно отметить рост цен на нефть, которая дорожает на опасениях сокращения предложения со стороны российского экспорта. В целом утренняя реакция рынка на внешний фон и внутреннюю повестку представляется эмоциональной - позиция Трампа по Украине меняется не впервые, новые санкции ЕС не несут критических угроз, а история с ростом НДС пока по факту является одним из предложений Минфина, считает эксперт.

В ближайшее время рынок акций РФ будет отыгрывать публикуемые вечером в среду данные Росстата по инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 сентября - колебания в коридоре 2675-2825 пунктов, полагает Шепелев.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ может остаться под давлением продаж, поскольку риск-премия увеличилась из-за ожидаемого движения в сторону геополитической эскалации, к тому же весьма явственны планы Минфина повысить НДС до 22%. На таком фоне оптимизм рынку акций РФ пока черпать неоткуда, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на мировых рынках в среду наблюдается смешанная динамика - инвесторы оценивают корпоративные новости, прогнозы регуляторов и макроэкономические данные. Российский рынок акций в среду снизился на фоне опасений обострения геополитической напряженности после жестких заявлений президента США Трампа о ситуации на Украине. Дополнительным негативным фактором стало обсуждение в правительстве инициативы Минфина РФ повысить НДС до 22%, что усилило неопределенность относительно дальнейших экономических перспектив.

В пятницу, 26 сентября, состоится заседание ЕС, на котором будет обсуждаться 19-й пакет санкций против России. Также Минэкономразвития РФ ожидает паузу в росте инвестиций в 2026 году из-за высокой базы предыдущих лет. Индекс МосБиржи оттолкнулся от поддержки в районе 2675 пунктов и пытается развить коррекционный рост в направлении 2850 пунктов, несмотря на неблагоприятный внешний фон, констатирует Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру остался в "минусе", но ощутимо отступил от минимумов дня, достигнутых в условиях ухудшения геополитического фона, а также новостей о возможном повышении НДС до 22% с 1 января 2026 года.

Акции "Магнита" (+4,1%, до 3336 руб. за штуку) в среду подскочили после новостей о возможном повышении НДС в РФ со следующего года, что, вероятно, приведет к увеличению цен ритейлером и будет переложено на покупателей, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались сдержанные продажи. Инвесторы на данный момент не находят новых поводов для покупок и проявляют осторожность у исторических и годовых максимумов, ожидая данных главным образом из США и пытаясь оценить перспективы движения процентной ставки ФРС. На среду назначены переговоры Рубио и Лаврова, которые могут несколько ослабить геополитическую напряженность между РФ и США или же, напротив, подчеркнуть различие в позициях сторон и вызвать новые продажи. Произошедшее тестирование индексом МосБиржи отметки 2700 пунктов подтверждает преобладание нисходящих рисков в акциях, считает Кожухова.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia снизился на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX и FTSE подросли на 0,2-0,6%, CAC 40 просел на 0,3%), "минусуют" США (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,2-0,4%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре снизился до 48,4 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор в секторе услуг опустился до 53 пунктов с 53,1 пункта, сводный индекс - до 51,1 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в сентябре опустился до 110,1 пункта по сравнению со 111,4 пункта месяцем ранее, по данным ЦБ страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 112 пунктов, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжили подъем на фоне опасений относительно предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $69,03 за баррель (+2,1% и +1,6% во вторник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $64,81 за баррель (+2,2% и +1,8% накануне).

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ, что переговоры о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана зашли в тупик, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств. Речь идет о поставках в объеме около 230 тыс. баррелей нефти в сутки.

Западные СМИ также пишут, что Chevron будет экспортировать лишь около половины из 240 тыс. баррелей в сутки нефти, добываемой ею совместно с партнерами в Венесуэле. Как сообщается, новое разрешение на ведение деятельности в этой стране, выданное Chevron правительством США в июле, ограничивает поставки тяжелой нефти в Штаты.

Участники рынка продолжают следить за событиями в Восточной Европе, опасаясь принятия новых ограничений в отношении российской нефти. На Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп вновь призвал страны, покупающие российские нефть и газ, прекратить эти закупки.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей, запасы бензина сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста резервов нефти примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 177 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (-5,1%), акции "ИК Русс-Инвест" (-4,5%), "Мостотреста" (-4,2%), "Росгосстраха" (-3,9%), "СПБ биржи" (-3,7%), МТС-банка (-3,4%), "Соллерса" (-3,2%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (+5,4%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4,9%), "Магнита" (+4,1%), ПАО "Россети Волга" (+4%), ПАО "Россети Урал" (+4%), ПАО "Россети Центр" (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,64 млрд рублей (из них 12,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,04 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,63 млрд рублей на акции "Т-Технологии").