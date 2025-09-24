Поиск

РФ сохранила планы субсидирования авиаперевозок в 2026 году в объеме более 30 млрд руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия в 2026 году планирует направить на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта", который охватывает несколько программ субсидирования авиаперевозок, 30,7 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

В действующем федбюджете на реализацию программы в 2026 году заложено на 2% больше - 31,4 млрд руб. На 2025 год на нее закладывалось 31,3 млрд руб., при этом, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, эта сумма выросла до 37,5 млрд руб.

Субсидии на полеты между центральной частью страны, Дальним Востоком и Калининградом в 2026 году могут составить, как и предполагалось, 11,1 млрд руб. (в 2027 - также 11,1 млрд руб., в 2028 - 11,8 млрд руб.). Поддержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы по-прежнему ожидается на уровне 7,9 млрд руб. (в 2026-27 гг. - аналогично).

На субсидирование перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ее получателем выступает авиакомпания "Аврора") в 2026 году, согласно проекту, будет выделено 6,7 млрд руб., тогда как в действующем федбюджете заложено 7,3 млрд руб. Теперь эту сумму предложено выделить в 2027 и 2028 гг.

