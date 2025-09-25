Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,4% в начале основной сессии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг сохраняет коррекционный настрой после снижения накануне, вызванного резкими заявлениями президента США Дональда Трампа относительно конфликта вокруг Украины; фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4%, лидируют акции "ММК" (+1,4%) и "АЛРОСА" (+1,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2735,45 пункта (+0,4%), индекс РТС – 1025,97 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составляет 83,9914 руб. (+64,08 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,5% "префы"), "Яндекса" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Русала" (+0,2%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи Лаврова и Рубио.

Как отметили в МИД РФ, Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта". "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - указали на Смоленской площади.

Госсекретарь США на встрече с главой МИД РФ призвал Москву предпринимать действия для решения украинского кризиса, сообщил в среду Госдеп. "Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной", - цитируют американские СМИ заявление внешнеполитического ведомства США.

Украинский конфликт отрицательно сказывается как на России и Украине, так и на США, и президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его ощущениям, Москва не прикладывает достаточно усилий для его завершения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Президент уверен в том, что эта война несет негативные последствия для России... Она несет негативные последствия для России, для Украины и для США", - заявил он журналистам в среду.

Вэнс считает, что Трамп "все больше теряет терпение" в отношении РФ, потому что он не считает, что Москва прилагает достаточно усилий для завершения конфликта. По его словам, Трамп заявил обеим сторонам конфликта, что пришло время его урегулировать, но "если Россия не захочет добросовестно вести переговоры, то это будет очень плохо для этой страны".

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в России с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 22 дня сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 сентября ускорилась до 8,12% с 8,10% на 15 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,99% с 8,02% на 15 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития в среду понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 году оставило прежним - 4,0%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ остается под давлением геополитических новостей. Президент США Трамп повторил свою угрозу ввести жесткие меры против РФ при отсутствии мирного урегулирования по Украине, что повысило опасения по поводу новой эскалации напряженности. Кроме того, Минфин РФ подтвердил циркулировавшие на рынке слухи о планах повысить ставку НДС с 20% до 22%, что также было негативно воспринято инвесторами, поскольку может привести к дальнейшему замедлению экономики и затормозить процесс смягчения монетарной политики в стране.

В то же время рынок смог отыграть большую часть внутридневной просадки - по-видимому, многие инвесторы сочли ее чрезмерной и решили частично закрыть короткие позиции. Причем поводом для этого мог стать продолжающийся заметный подъем цен на нефть.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2700 пунктов с ложным пробоем до 2675 пунктов, который быстро был выкуплен. Индекс все еще выглядит локально перепроданным, оставаясь у нижней границы многомесячного боковика, поэтому можно ожидать формирования подъема с целью на отметке 2850 пунктов, считает Лозовой.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что целью волны восстановления индекса МосБиржи может стать сопротивление на уровне 2800 пунктов.

Основным фактором восстановления стала фиксация прибыли игроками по коротким позициям как на фоне достижения отдельными бумагами целей снижения, так и с учетом тестирования рынком поддержки 2700 пунктов.

В случае отсутствия ухудшения на геополитическом треке, в четверг можно ожидать попыток рынка продолжить волну коррекционного восстановления, целью которой может стать верхняя граница целевого диапазона 2700-2800 пунктов, выступающая ближайшим сопротивлением для рынка, считает Зварич.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока удерживается выше важной области поддержки 2700-2720 пунктов.

Минфин РФ внес в правительство пакет бюджетных законопроектов, предусматривающих в том числе повышение НДС до 22%. Новость явно негативная для рынка акций, но она была ожидаема и начала отыгрываться заранее. Поэтому данное сообщение привело к краткосрочному провалу индекса МосБиржи к 2675 пунктам, после чего начался отскок.

Не обрадовала и статистика Росстата по инфляции - за неделю по 22 сентября рост цен ускорился вдвое, до 0,08%. Особенно пугает удорожание топлива (бензина - на 0,6%, дизеля - на 0,4%) - это обычно с временным лагом влияет на общую инфляцию, поэтому ее перспективы не радуют. Кроме того, сильный рост цен стоит ожидать в I квартале следующего года из-за повышения НДС. Не исключено, что в октябре Банк России оставит неизменной ключевую ставку, чтобы не разгонять инфляцию и инфляционные ожидания. На таких рисках об инвестиционных покупках акций наиболее закредитованных эмитентов лучше даже не думать, считает эксперт.

В целом же краткосрочная судьба рынка акций остается неопределенной. Базовым сценарием является продолжение отскока в ближайшие дни, но любое обострение геополитики может спровоцировать новую волну падения с закреплением индекса МосБиржи под отметкой 2700 пунктов, полагает Антонов.

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,4%, инвесторы изучали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с января 2022 года 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в августе будет продано 650 тыс. новостроек, по данным Trading Economics.

Трейдеры также продолжали оценивать высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, днем ранее указавшего на сохранение рисков в отношении рынка труда и инфляции в стране.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть", - сказал он в ходе мероприятия в Провиденсе.

Рынок по-прежнему закладывает на этот год еще два снижения ставки ФРС, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг преобладает слабо позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,01%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая поддерживают оптимизм инвесторов, однако американский посол в Пекине Дэвид Пердью дал понять, что встреча лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - скорее состоится в следующем году, чем этой осенью, пишет Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после рекордного с июля взлета накануне на данных о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $69,14 за баррель (-0,2% и +2,5% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $64,78 за баррель (-0,3% и +2,5% накануне).

Давление на нефть оказали заявления министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе, и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки. Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей, запасы бензина сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста резервов нефти примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Поддержку котировкам ранее также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.