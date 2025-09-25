Серийные поставки вертолетов "Ансат" с российским двигателем перенесены на 2027 год

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Серийные поставки вертолетов "Ансат" с отечественным двигателем ВК-650 должны начаться в 2027 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "России 24".

"Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат, (...) в следующем году завершим. Серийные поставки – это 27-й год", - сказал министр.

В феврале Алиханов анонсировал завершение сертификации до конца текущего года, а начало серийных поставок – с 2026-го.

Также, по словам министра, прорабатывается вопрос ремоторизации "Ансатов" предыдущих лет выпуска, на которые ставились иностранные двигатели. "Сейчас их чуть меньше 150 используется в гражданском секторе. И вот те машины, которые используются, мы будем продлевать ресурс их двигателей. Ну и сейчас думаем о том, чтобы их дорабатывать и ремоторизировать, устанавливать уже полностью импортозамещенные наши движки", - сказал он.

"Ансат" – легкий многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров, грузов, поисково-спасательных, патрульных, медицинских работ. Ранее серийно выпускался на Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в "Вертолеты России" "Ростеха") с канадскими двигателями Pratt & Whitney и другими иностранными компонентами. Свернуть производство пришлось весной 2022 года, когда западные партнеры КВЗ прекратили поставлять компоненты в связи с введением антироссийских санкций.

К серийному выпуску готовится импортозамещенная версия "Ансата". В начале сентября такой вертолет совершил первый испытательный полет. Помимо нового мотора (его разработкой занимается "ОДК"), в вертолете модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющие эксплуатировать его в любое время суток и при любой погоде, отмечал гендиректор "Вертолетов России" Николай Колесов. Также, по его словам, изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов. В "Ростехе" заявляли, что импортозамещенный "Ансат" сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км (с дополнительным топливным баком - до 800 км) при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов Цельсия и в высокогорье.