ЦБ будет публиковать рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования раз в полгода

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ будет публиковать рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования раз в полугодие, а не раз в год, как планировалось ранее, говорится в сообщении регулятора.

"С такой инициативой выступили сами кредитные организации. По их мнению, это поможет увидеть изменения, которые они оперативно вносят в свою работу после проверок и обратной связи от регулятора. А потребители смогут быстрее получать информацию о качестве услуг и на основе этого принимать решение о выборе банка", - отмечает ЦБ.

В рэнкинг включены банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в первой половине 2025 года в ЦБ поступило больше одной обоснованной жалобы. Место кредитной организации зависит от числа обоснованных жалоб на каждые 100 тыс. договоров. Банки сравниваются между собой как по статусу (системно значимые и иные), так и по размеру розничной клиентской базы (более 5 млн кредитных договоров и остальные).

Впервые ЦБ обнародовал такой рэнкинг в апреле 2025 года (по итогам анализа жалоб за 2024 год).

По итогам I полугодия 2025 года в топ-10 лидеров по количеству жалоб входили: Свой банк, банк "Синара", УБРиР, Экспобанк, Примсоцбанк, банк "Ак барс", Локо-банк, Авто финанс банк, Драйв клик банк и банк "ДОМ.РФ". По итогам 2024 года в десятке были: УБРиР, банки "Синара" и "Ак Барс", Тойота банк, "Уралсиб", Экспобанк, Локо-банк, банк "Левобережный", банк "ДОМ.РФ", Азиатско-Тихоокеанский банк.

Из системно значимых банков по итогам I полугодия 2025 года (коэффициент количества жалоб на 100 тыс. договоров у них меньше, чем у выше перечисленных банков) в рэнкинг попали: Газпромбанк (ГПБ), Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, ПСБ, Сбербанк и Райффайзенбанк. По итогам 2024 года из СЗКО в рэнкинг входили: РСХБ, ПСБ, ГПБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Сбербанк (расположены по мере снижения коэффициента).

Среди банков с базой более 5 млн договоров лидировали: МТС-банк, ГПБ, Совкомбанк, ВТБ, Т-Банк, Почта банк, Альфа-банк, Сбербанк. По итогам 2024 года в этот список входили: ГПБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Почта банк, Т-Банк, МТС-банк, ВТБ и Сбербанк.