Минфин рассчитывает на внесение изменений в закон о налогообложении долговых ЦФА до конца года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает на внесение изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль организаций, до конца текущего года, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Я надеюсь, что мы решим все юридические и технические аспекты. Концептуально у нас было, мне кажется, согласованное решение уже некоторое время назад. Сейчас нам осталось договориться по тексту", - сказал Чебесков в ходе международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"В целом, я надеюсь, что до конца года, если нас поддержит парламент, до конца года эти изменения будут приняты. И арбитраж, про который вы говорите, на рынке цифровых финансовых активов, а именно долговых ЦФА, он тоже будет разрешен", - добавил чиновник.

Ранее Минфин и ЦБ поддержали идею учета "долговых ЦФА" в общей базе, но велось обсуждение о том, вносить ли соответствующие поправки в Налоговый кодекс или в отраслевое законодательство. Зампред ЦБ Алексей Гузнов в начале сентября сообщил, что на данный момент проектируются поправки в закон о ЦФА.

Сейчас все операции с ЦФА должны учитываться в отдельной налоговой базе. Эмитент не может учитывать расходы по обслуживанию долга в одной налоговой базе с доходами по своей основной деятельности, что снижает экономическую целесообразность привлечения долга путем выпуска ЦФА по сравнению с обычным договором займа, отмечал ранее ЦБ.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

