ЦБ РФ обсудит вопрос поэтапного повышения минимального размера капитала банков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсудит вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Новая тема, которую мы еще не рассматривали, не обсуждали, но собираемся это сделать - возможность поэтапного увеличения минимального размера капитала банков, - сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Требования к капиталу кредитных организаций в РФ не менялись с 2018 года. Сейчас для банков с базовой лицензией минимальная отсечка составляет 300 млн рублей, банков с универсальной лицензией - 1 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, сейчас эти цифры меньше соответствуют потребностям экономики.

"Мы будем обсуждать новые уровни. Если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно, чтобы действующие банки смогли адаптироваться", - заявила она.