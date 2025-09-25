Поиск

ЦБ РФ обсудит вопрос поэтапного повышения минимального размера капитала банков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсудит вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Новая тема, которую мы еще не рассматривали, не обсуждали, но собираемся это сделать - возможность поэтапного увеличения минимального размера капитала банков, - сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Требования к капиталу кредитных организаций в РФ не менялись с 2018 года. Сейчас для банков с базовой лицензией минимальная отсечка составляет 300 млн рублей, банков с универсальной лицензией - 1 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, сейчас эти цифры меньше соответствуют потребностям экономики.

"Мы будем обсуждать новые уровни. Если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно, чтобы действующие банки смогли адаптироваться", - заявила она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7231 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });