UniCredit, Raiffeisen и еще семь банков разрабатывают номинированный в евро стейблкойн

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Итальянские UniCredit и Banca Sella, нидерландский ING Groep, германский DekaBank, бельгийский KBC Group, датский Danske Bank, шведский SEB, испанский CaixaBank и австрийский Raiffeisen Bank International объединили усилия для разработки номинированного в евро стейблкойна (общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и высококачественными ценными бумагами - ИФ), говорится в совместном сообщении банков.

Цель проекта – создать на базе блокчейн-технологий "настоящую европейскую альтернативу тому рынку стейблкойнов, где доминируют США, и тем самым содействовать обеспечению стратегической автономности Европы в сфере платежей", отмечается в сообщении.

Для реализации инициативы создана новая компания в Нидерландах. При этом консорциум открыт для других банков.

Новый стейблкойн позволит проводить расчеты почти моментально и с низким уровнем издержек, обеспечит круглосуточный доступ к эффективным трансграничным и программируемым платежам.

Его выпуск запланирован на второе полугодие 2026 года. Предполагается, что лицензирование и надзор в его отношении будет осуществлять ЦБ Нидерландов.

Европейский банковский сектор рискует отстать от Штатов в развитии стейблкойнов, что может поставить под угрозу суверенитет Европы, заявил член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало в интервью Le Grand Continent.

По его словам, Европа находится впереди в сфере регулирования и разработки публичной цифровой валюты, но отстает в сфере частных валют.

"Возможный риск для Европы заключается в том, что ей придется иметь дело с квазивалютой - долларовым стейблкойном, который является частным и выпускается неевропейскими игроками, - сказал Виллеруа де Гало. - Диалог об этом пока только начинается, но он важен для будущего европейского суверенитета".

Размер рынка стейблкойнов в ближайшие годы может достичь триллионов долларов по сравнению с нынешними $250 млрд, прогнозирует глава Банка Франции.

Стейблкойны, как следует из названия (букв. "стабильные монеты"), устроены таким образом, чтобы их стоимость оставалась стабильной за счет привязки, например, к доллару или другой фиатной валюте.

Они особенно интересны банкам как альтернативная платежная система, пишет Bloomberg. При этом их не используют широко для покупки товаров или услуг - инвесторы покупают их как безопасный актив, который не нужно конвертировать обратно в традиционные денежные средства.

Также при помощи стейблкойнов удобно переводить капитал между различными цифровыми активами и биржами.

