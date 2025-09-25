Банк России обеспокоен низким уровнем выплат в практике банкострахования

Регулятор недоволен и статистикой отказов в них частным клиентам

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не удовлетворяет статистика страховых выплат и отказов в выплатах в сложившейся практике банкострахования, сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния на круглом столе банковского форума в Сочи "Экосистемы, банкострахование и партнерские продажи: в поисках баланса".

"Прозвучало все очень красиво, хотелось самих себя похвалить, как мы здорово все настроили, но, к сожалению, цифры показывают, что проблематика остается. Сразу оговорюсь, что цифры - это зеркало заднего вида. Есть инертность, которая не учитывает некоторых изменений, которые как мы сейчас видим, происходят на рынке", - сказал он.

Вместе с тем "имеющиеся у регулятора цифры показывают, что уровень страховых выплат в целом по рынку банкострахования стал 28%. Но, если оттуда убрать одного большого участника, то будет 6%. В 2022 году тот же показатель уровня страховых выплат был 2%. И это значит, что страховка очень дорогая", считает зампред ЦБ.

"Второе, что страшнее этих цифр - это уровень отказов, - продолжил он. - Я говорю про кредитное страхование жизни, там уровень отказов был 34%, после наших всех регуляторных мер показатель стал 33%. Это значит, что каждый третий страховой случай не получает страхового возмещения. Надо разбираться в причинах. Я не думаю, что массово - это люди, которые попадают под объективные исключения, достаточно страшные, когда страховой случай не наступает, и что банки кредитуют таких заемщиков. Нет. Но это явно говорит о том, что многие полисы конструируются заранее с расчетом на узкий перечень страхуемых рисков".

Кроме того, остается тема высокой стоимости страховых продуктов при оформлении их в рамках кредита. Банк продает кредит определенным способом, потому что ему нужно по разным причинам получить какую-то премию сразу. Отчасти такие решения банков могут быть вызваны различными пруденциальными регуляторными решениями, которые ЦБ принимал. Однако эта мотивация в действиях банков уйдет при реализации новых подходов ЦБ, пояснил Габуния.

Другая мотивация для банка заключается в том, что банку интереснее сразу получить деньги, в рамках балансировки ситуации с возможным досрочным погашением кредита. Любые вопросы, связанные с кредитным процессом, скорее всего, останутся, отметил зампред ЦБ.

Габуния напомнил, что регулятор "пусть косвенно, но стал регулировать цену страхового продукта".

"Это очень глубокое вмешательство в отношения страховщика, агента, да и потребителя в конечном счете, которое было нами предложено. Мы взяли паузу, потому что мы видим определенное движение на рынке. Участники рынка интуитивно понимают, какие риски должны покрываться страхованием жизни, когда происходят трагические события, особенно при ипотеке, когда родственники остаются, а страховка не работает из-за того, что она предусматривала плохо выполнимые условия самого страхового случая", - сказал он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что регулятор поддерживает инициативу самого рынка по корректировке подходов в банкостраховании для повышения клиентской ценности продуктов "в рамках стратегий, правильных, добрых, о которых участники обсуждения говорили".

"Мы все понимаем издержки прямого правового регулирования конкретного продукта. Вместе с тем должны прежде всего исключать негативные практики, которые мы считаем совсем недопустимыми", оставляя при этом "возможность рынку повышать гибкость дизайн страховых продуктов, адаптировать его для конкретных клиентов", продолжил зампред ЦБ.

"Я надеюсь, что мы получим некоторое развитие позитивной практики. Возможно, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) для всех это сделает, а не только отдельные участники рынка для своих практик, - развил тему Габуния. - Всегда лучше, когда есть некий баланс интересов рынка. И, если позитивная подобная практика приведет к решению проблем, о которых я сказал, мне кажется, мы можем получить правильный баланс интересов партнеров и одновременно клиентскую ценность, которая не будет навязана жестко регулятором".

Зампред ЦБ признал, что вопросы защиты потребителей в банкостраховании находятся не только в сфере внимания Банка России или ФАС. Он сослался на недавнее решение Верховного суда в пользу заемщика банка, который оспаривал оформленную вместе с кредитом страховку стоимостью 980 тысяч рублей и настаивал на своем праве ее поменять на более дешевую без повышения ставки по кредиту.

"Ему ставку обратно вернули, он выиграл суд. Соответственно наличие судебной практики здесь будет вставать на защиту потребителей в ситуации навязывания плохого и дорогого продукта", - подчеркнул Габуния.