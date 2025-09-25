Поиск

"Росатом" увеличил выручку в 2,5 раза за три года за счет новых направлений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Выручка "Росатома" за три года выросла в 2-2,5 раза за счет новых направлений, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

В четверг президент РФ Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран, Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома".

"У нас рост выручки по новым продуктам за последние три года кратный – где-то в 2-2,5 раза мы выросли за счет новых направлений", - сказал Лихачев.

При этом, как отметил глава "Росатома", работают и традиционные направления.

Лихачев рассказал, что за последние 10-15 лет "Росатому" было передано много других полномочий, которые напрямую или косвенно связаны с энергетическими атомными знаниями – начиная с атомного ледокольного флота, заканчивая реализацией энергетических проектов в космосе.

"Мы этим очень гордимся – тем, что мы стали частью технологического суверенитета нашей страны. И эти посевы, эти брошенные зерна очень востребованы в период санкций", - сказал Лихачев.

Выставочную экспозицию осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьера Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

Росатом Владимир Путин МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });