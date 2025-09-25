"Росатом" увеличил выручку в 2,5 раза за три года за счет новых направлений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Выручка "Росатома" за три года выросла в 2-2,5 раза за счет новых направлений, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

В четверг президент РФ Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран, Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома".

"У нас рост выручки по новым продуктам за последние три года кратный – где-то в 2-2,5 раза мы выросли за счет новых направлений", - сказал Лихачев.

При этом, как отметил глава "Росатома", работают и традиционные направления.

Лихачев рассказал, что за последние 10-15 лет "Росатому" было передано много других полномочий, которые напрямую или косвенно связаны с энергетическими атомными знаниями – начиная с атомного ледокольного флота, заканчивая реализацией энергетических проектов в космосе.

"Мы этим очень гордимся – тем, что мы стали частью технологического суверенитета нашей страны. И эти посевы, эти брошенные зерна очень востребованы в период санкций", - сказал Лихачев.

Выставочную экспозицию осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьера Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.