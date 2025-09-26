Лицензирование табачной продукции в РФ распространят на всю цепочку оборота

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией для борьбы с нелегальным рынком.

Документ (N1024775-8) размещен в электронной базе данных парламента.

В пояснительной записке напоминается, что с 1 марта 2024 г. в сфере табачного рынка подлежат лицензированию производство, экспорт и импорт табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Вместе с тем лицензирование деятельности по оптовому и розничному обороту табачной продукции и никотинсодержащей продукции не предусмотрено.

Законопроект дополняет перечень лицензируемых видов следующей деятельностью: закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья; розничная продажа табачной продукции и никотинсодержащей продукции; развозная торговля табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией.

Полномочия распределяются между уровнями власти: выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю осуществляет Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную торговлю - исполнительные органы субъектов РФ. Вводится региональный госконтроль за соблюдением лицензионных требований в рознице.

Отдельные лицензионные требования для розницы включают наличие торгового объекта площадью не менее 5 кв. м (с правом субъекта увеличить минимальный размер не более чем в два раза) и дополнительных региональных запретов по местам продажи.

В пояснительной записке отмечается, что установление госпошлины за лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией потребует изменений в Налоговый кодекс. "При этом государственная пошлина не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих легальную деятельность", - говорится в пояснительной записке.

Торговля без лицензии повлечет административную и уголовную ответственность, для чего планируется внести изменения в УК РФ. Дополнительно менять КоАП не потребуется, так как действующая статья 14.67 уже предусматривает ответственность за такую деятельность, отмечают авторы.

Планируется поэтапное введение лицензирования: с 1 марта до 1 сентября 2026 г. будет осуществляться выдача лицензий при соответствии соискателей требованиям по регистрации в информационной системе мониторинга, уплате государственной пошлины и отсутствию налоговой задолженности; с 1 сентября 2026 г. будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии; с 1 сентября 2026 г. до 1 сентября 2027 г. будет установлен переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям в части наличия торговых объектов, дополнительных региональных ограничений.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация новой системы лицензирования обойдется федеральному бюджету примерно в 99,1 млн руб. в 2026 году и около 95,2 млн руб. ежегодно в дальнейшем. Расходы связаны с созданием дополнительных штатных единиц в Росалкогольтабакконтроле и оплатой их труда, а также доработкой информационных систем.

Отдельно расходы субъектов РФ на лицензирование и контроль розничной торговли оцениваются примерно в 1,03 млрд руб. Эти затраты предлагается покрывать за счет госпошлин, уплачиваемых за выдачу лицензий.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 -2028 гг., планируемое введение государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление деятельности по оптовому обороту табачной продукции принесут бюджету РФ в 2026 г. 800 млн руб., в 2027 - 40 млн. руб., в 2028 г. - 40 млн. руб.