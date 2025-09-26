Поиск

ВТБ в августе при работе с заблокированным активами восстановил резервы на 15 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в августе восстановил резервы по корпоративному сегменту на 15,3 млрд рублей за счет работы с заблокированными активами, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов, представляя отчетность банка по МСФО за 8 месяцев 2025 года.

"По резервам у нас совокупный легкий нетто-роспуск - плюс 0,4 млрд рублей. Внутри разнонаправленная динамика резервов: по физическим лицам, которые досоздаются в августе, минус 14,9 млрд рублей, распускаются резервы по корпоративным активам в плюс 15,3 млрд рублей. Совокупно есть небольшое превышение роспуска над досозданием", - сказал Пьянов.

Он пояснил, что речь идет про восстановление резервов не по кредитам, а по заблокированным активам.

"Это особые активы, которые называются заблокированные, невозвратные. Это, по сути, пока наше движение всё-таки по открывшимся некоторым сценариям (пока сценариям), по которым мы по отдельным заблокированным активам собираемся пройти. Я, к сожалению, не готов вам назвать имя актива и эти стратегии, потому что это очень хрупкая сущность санкционная. Это уменьшение ставки резервирования по нескольким заблокированным активам в рамках преследования новых открывшихся сценариев по их возмещению", - отметил первый зампред.

Стоимость риска в августе 2025 года осталась на уровне аналогичного периода 2024 года и составила 1,0%. За 8 месяцев 2025 года стоимость риска выросла до 0,9% с 0,7% годом ранее.

Дмитрий Пьянов ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

ВТБ не допускает снижение доли государства ниже контроля до 2030 года

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7236 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });