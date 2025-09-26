ВТБ в августе при работе с заблокированным активами восстановил резервы на 15 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в августе восстановил резервы по корпоративному сегменту на 15,3 млрд рублей за счет работы с заблокированными активами, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов, представляя отчетность банка по МСФО за 8 месяцев 2025 года.

"По резервам у нас совокупный легкий нетто-роспуск - плюс 0,4 млрд рублей. Внутри разнонаправленная динамика резервов: по физическим лицам, которые досоздаются в августе, минус 14,9 млрд рублей, распускаются резервы по корпоративным активам в плюс 15,3 млрд рублей. Совокупно есть небольшое превышение роспуска над досозданием", - сказал Пьянов.

Он пояснил, что речь идет про восстановление резервов не по кредитам, а по заблокированным активам.

"Это особые активы, которые называются заблокированные, невозвратные. Это, по сути, пока наше движение всё-таки по открывшимся некоторым сценариям (пока сценариям), по которым мы по отдельным заблокированным активам собираемся пройти. Я, к сожалению, не готов вам назвать имя актива и эти стратегии, потому что это очень хрупкая сущность санкционная. Это уменьшение ставки резервирования по нескольким заблокированным активам в рамках преследования новых открывшихся сценариев по их возмещению", - отметил первый зампред.

Стоимость риска в августе 2025 года осталась на уровне аналогичного периода 2024 года и составила 1,0%. За 8 месяцев 2025 года стоимость риска выросла до 0,9% с 0,7% годом ранее.