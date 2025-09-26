Поиск

Рубль дорожает к юаню на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в пятницу рубль дорожает к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,15 копейки, до 11,6835 рубля. При этом юань оказался на 2,29 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сделать существенный шаг к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Национальная валюта в четверг перешла к ослаблению на фоне ухудшения ожиданий по геополитике, что привело к игнорированию рублем роста цен на нефть и поддержки со стороны экспортеров, констатирует эксперт в обзоре.

"Ожидаем в пятницу попыток рубля перейти к восстановлению. При отсутствии ухудшения ожиданий по геополитике поддержку ему окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе", - пишет аналитик.

Также Зварич полагает, что после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября) рубль может перейти к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В результате, указывает он, юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного выше коридора.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу и могут завершить неделю самым сильным ростом более чем за три месяца.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,13%, до $69,51 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,31%, до $65,17 за баррель.

С начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тысяч баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новые заявления президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.

