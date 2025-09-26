Поиск

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,45%, на Аи-92 – на 0,81%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,45% до 78 886 руб./т, на Регуляр-92 – на 0,81% до 74 144 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

22.09.202523.09.2025% к пр. д.24.09.2025% к пр. д.25.09.2025% к пр. д.26.09.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-957853378411-0,16787710,46789300,278886-0,060,45
Регуляр-9273545741640,84747310,7674132-0,8741440,020,81
ДТ-летнее69514703661,2369962-0,5769724-0,3468786-1,35-1,05
Мазут топочный27865284942,263153110,6629581-6,1828945-2,153,88
Авиатопливо7389973290-0,82746211,8273232-1,86738580,85-0,06
СУГ16006160280,1415756-1,7162473,12167473,084,63

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-92 Аи-95
