Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,45%, на Аи-92 – на 0,81%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,45% до 78 886 руб./т, на Регуляр-92 – на 0,81% до 74 144 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

22.09.2025 23.09.2025 % к пр. д. 24.09.2025 % к пр. д. 25.09.2025 % к пр. д. 26.09.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 78533 78411 -0,16 78771 0,46 78930 0,2 78886 -0,06 0,45 Регуляр-92 73545 74164 0,84 74731 0,76 74132 -0,8 74144 0,02 0,81 ДТ-летнее 69514 70366 1,23 69962 -0,57 69724 -0,34 68786 -1,35 -1,05 Мазут топочный 27865 28494 2,26 31531 10,66 29581 -6,18 28945 -2,15 3,88 Авиатопливо 73899 73290 -0,82 74621 1,82 73232 -1,86 73858 0,85 -0,06 СУГ 16006 16028 0,14 15756 -1,7 16247 3,12 16747 3,08 4,63

Цены приведены по национальному индексу