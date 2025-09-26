Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,45%, на Аи-92 – на 0,81%
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,45% до 78 886 руб./т, на Регуляр-92 – на 0,81% до 74 144 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|22.09.2025
|23.09.2025
|% к пр. д.
|24.09.2025
|% к пр. д.
|25.09.2025
|% к пр. д.
|26.09.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|78533
|78411
|-0,16
|78771
|0,46
|78930
|0,2
|78886
|-0,06
|0,45
|Регуляр-92
|73545
|74164
|0,84
|74731
|0,76
|74132
|-0,8
|74144
|0,02
|0,81
|ДТ-летнее
|69514
|70366
|1,23
|69962
|-0,57
|69724
|-0,34
|68786
|-1,35
|-1,05
|Мазут топочный
|27865
|28494
|2,26
|31531
|10,66
|29581
|-6,18
|28945
|-2,15
|3,88
|Авиатопливо
|73899
|73290
|-0,82
|74621
|1,82
|73232
|-1,86
|73858
|0,85
|-0,06
|СУГ
|16006
|16028
|0,14
|15756
|-1,7
|16247
|3,12
|16747
|3,08
|4,63
Цены приведены по национальному индексу