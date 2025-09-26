Поиск

Brent торгуется у $69,35 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к слабому снижению днем в пятницу.

К 13:52 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,1%), до $69,35 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,18%), до $64,86 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $69,75 за баррель, на WTI - до $65,4 за баррель. С начала недели оба контракта выросли в цене примерно на 4% и могут завершить ее самым сильным подъемом с начала июня.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке на фоне ожидаемого восстановления поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем достичь 500 тысяч баррелей в сутки.

Опасения относительно российских поставок после новых заявлений президента США Дональда Трампа сдерживают снижение цен на нефть. Накануне Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.

Brent WTI Ирак США Курдистан Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

ВТБ не допускает снижение доли государства ниже контроля до 2030 года

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });