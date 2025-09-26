Brent торгуется у $69,35 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к слабому снижению днем в пятницу.

К 13:52 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,1%), до $69,35 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,18%), до $64,86 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $69,75 за баррель, на WTI - до $65,4 за баррель. С начала недели оба контракта выросли в цене примерно на 4% и могут завершить ее самым сильным подъемом с начала июня.

Трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке на фоне ожидаемого восстановления поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем достичь 500 тысяч баррелей в сутки.

Опасения относительно российских поставок после новых заявлений президента США Дональда Трампа сдерживают снижение цен на нефть. Накануне Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.