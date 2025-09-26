Поиск

Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили дивиденды за I полугодие в 35,5 рублей на акцию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в 35,5 рублей на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Сообщалось, что нормализованная прибыль компании без учета курсовых разниц, которая считается дивидендной базой, составила в первом полугодии 237 млрд рублей.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от данного показателя, что позволяло прогнозировать дивиденд за первое полугодие в размере 39 рублей на акцию, однако традиционно "НОВАТЭК" за первое полугодие выплачивает чуть ниже расчетной доли прибыли по дивполитике, по итогам года доводя выплаты до утвержденного уровня.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являлись Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies, "Газпром". Однако сообщалось, что в начале 2023 году Михельсон продал ООО "Оптима", владеющего 2,3% акций "НОВАТЭКа" своей дочери Виктории.

Новости

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергоносителей из РФ

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" возобновились после профилактических работ

ВТБ за 8 месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% до 328 млрд рублей

