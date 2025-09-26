Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы установили рекорд по покупкам американских акций во втором квартале 2025 года, несмотря на разгар тарифных войн, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.

Приток иностранных инвестиций на фондовый рынок США в апреле-июне составил $290,7 млрд. Доля акций в иностранных вложениях в американские активы составила почти 32%, что также является максимумом как минимум с 1968 года.

Активный спрос на американские акции отчасти вызван интересом к крупным IT-компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта - Nvidia, Microsoft и Alphabet. Дополнительным позитивным фактором стал слабый доллар, сделавший активы из США дешевле для держателей других валют.

"Многие иностранные потребители бойкотировали американские товары из-за пошлин, но американские акции пользовались большим спросом", - отметил Роб Андерсон из Ned Davis Research.

При этом доходность американского фондового рынка в 2025 году уступает показателям других стран. Индекс S&P 500 с начала года вырос на 13%, тогда как общемировой MSCI World -на 15%, а индекс MSCI All-Country World Index без учета американских акций показал рост на 22%.