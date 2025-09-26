Поиск

ЦБ усилит контроль за профучастниками, которые обходят антисанкционное регулирование

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России с января по сентябрь 2025 года выявил нарушения требований президентских указов, которые определяют условия совершения сделок с нерезидентами и направлены на поддержание финстабильности, и применил меры наказания к нескольким профучастникам.

Согласно сообщению ЦБ, в частности, были нарушены положения указа N81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ", указа N95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", указа N138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", указа N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". В связи с этим приняты решения о взыскании штрафов с пяти профучастников в общем размере свыше 20 млн рублей, у трех депозитариев регулятор аннулировал лицензии.

"Банк России продолжит пристально следить за тем, как профучастники соблюдают требования антисанкционного регулирования, и будет размещать информацию о выявленных нарушениях и примененных санкциях на своем сайте", - отмечается в сообщении.

Банк России ЦБ РФ
