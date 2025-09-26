Поиск

Импорт картофеля в РФ в этом году увеличился в 4 раза, экспорт упал в 10 раз

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - РФ в этом году (с 1 января по 27 июля) импортировала 856,374 тыс. тонн картофеля, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт упал в 10 раз до 21,907 тыс. тонн. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" в пятницу в Москве.

По его словам, росту импорта способствовало "нетарифное регулирование", а именно введение в этом году квоты на беспошлинный ввоз картофеля. Сначала ее размер составлял 150 тыс. тонн, затем был увеличен до 300 тыс. тонн. "В результате импорт у нас вырос в четыре раза к прошлому сезону. Причем на вторую позицию неожиданно вышел Китай", - сказал он. Согласно его презентации, поставки из Китая, которые предназначались в основном для Сибири и Дальнего Востока, составили 144,6 тыс. тонн против 30,5 тыс. тонн год назад. Лидер - Египет, откуда было ввезено 517,8 тыс. тонн против 119,9 тыс. тонн годом ранее.

"В результате сети законтрактовались вот этим египетским картофелем и вплоть до июня-июля, мягко говоря, игнорировали наш ранний картофель. И вот фермеры Астрахани, Ростова, Краснодара не смогли вывезти. В итоге рынок перегрелся, цена уже на ранний картофель рухнула, последствия мы сейчас ощущаем и на позднем картофеле, - сказал он. - Мало того – уже ряд фермеров сказали о том, что в сезоне 2026 года они наплюют на этот сектор. К сожалению".

Согласно презентации, за весь 2024 год Египет поставил в РФ 119,898 тыс. картофеля, Китай – 45,926 тыс. тонн.

В то же время, как заявил Красильников, картофелеводы уже второй год подряд испытывают трудности с экспортом своей продукции. "Нам не выдают документы на вывоз на экспорт. Нашу картошку ожидали в Белоруссии, ожидали в Казахстане, ожидали в других странах, - заявил он. - Мы с подачи Минсельхоза последние 5-6 лет принимали массу усилий для того, чтобы наладить отношения с нашим периметром, то есть с постсоветским пространством, мы наладили отношения с Сербией, Турцией, и вдруг нам просто не выдают фитосанитарные сертификаты, без каких-то комментариев. На нас зарубежные партнеры смотрят как на умалишенных: ребята, как с вами торговать?"

"И вот, смотрите, экспорт: в 10 раз провал за счет искусственного регулирования. К сожалению, да, это беда", - сказал он.

Красильников также сообщил, что сбор картофеля в организованном секторе в этом году может увеличиться до 8 млн тонн. "У нас урожайность подскочила на 20-30% к прошлому году, и несмотря на то, что площади незначительно приросли, мы можем подойти к 8 млн тонн. Но цена опять опустилась на уровень себестоимости", - посетовал он.

В 2024 году в организованном секторе было собрано 7,3 млн тонн картофеля.


