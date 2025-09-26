"Росатом" надеется добавить "десяток" стран своего присутствия в мире

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывается добавить в свой портфель стран присутствия "десяток" стран по итогам World Atomic Week (WAW), сообщил на лекции общества "Знание" глава компании Алексей Лихачев.

"Мы присутствуем в 70 странах. Мы думаем, что после нынешней мировой атомной недели мы добавим десяточку к этой цифре", - сказал он.

Как уточнил на пресс-конференции замглавы госкорпорации Кирилл Комаров, количество экспортных проектов "Росатома" "в разных стадиях" составляет 30 проектов в девяти странах.