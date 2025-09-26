Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к активному подъему вечером в пятницу, причем цена марки Brent превысила психологически важную отметку в $70 за баррель впервые с 1 августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:47 по московскому времени поднялась на $1,05 (1,51%), до $70,47 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на $1,11 (1,71%), до $66,09 за баррель.

Обе марки могут завершить неделю рекордным ростом с июня.

Поддержку котировкам оказали сделанные накануне заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия введет запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Тем временем запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года.

"Наценка с учетом геополитических рисков, стабильно увеличивавшаяся в последние два месяца, сейчас материализовалась в виде дефицита поставок", - отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Также напряженность на рынке выросла после предупреждений НАТО о готовности реагировать на нарушения воздушного пространства, увеличив вероятность введения новых санкций против российской нефтяной отрасли, полагает аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Тем временем западные СМИ сообщают, что поставки нефти из иракского Курдистана могут возобновиться после двухлетнего перерыва утром в субботу. По оценкам аналитиков, экспорт на первых порах может составить порядка 230 тыс. баррелей в сутки.