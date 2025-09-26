Поиск

Льготы по НДС на авиаперевозки в РФ в 2026-28 гг. оцениваются в 846 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Льготы по НДС, предоставляемые авиакомпаниям для выполнения внутренних пассажирских перевозок, в 2026-2028 годах оцениваются в 846,3 млрд руб. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к проекту бюджета РФ на ближайшую трехлетку.

Так, из-за нулевого НДС при перевозках внутри страны, минуя Москву и Московскую область, бюджет недосчитается в 2026 году 110,9 млрд руб., в 2027 году - 118,8 млрд руб., в 2028 году - 125,7 млрд руб. (всего за три года - 355,4 млрд руб.). На 2025 год эта сумма оценена в 85,7 млрд руб. против 71,5 млрд руб. в 2024-м.

Нулевой НДС при полетах в Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ, как ожидается, приведет к выпадающим доходам в 89,1 млрд руб. в 2026 году, в 95,4 млрд руб. в 2027 году и в 100,9 млрд руб. в 2028-м (всего - 285,4 млрд руб.). В 2025 году показатель оценивается в 68,9 млрд руб. против 59,7 млрд руб. годом ранее. Аналогичная льгота действует при авиаперевозках в Крым и Севастополь, однако с начала специальной военной операции РФ на Украине воздушное пространство над полуостровом закрыто. Как сообщалось ранее, в 2021 году из-за нулевого НДС при полетах на крымском направлении бюджет недополучил почти 12 млрд руб.

При перевозках на остальных внутренних маршрутах для авиакомпаний действует НДС в размере 10%. Выпадающие доходы бюджета от этой льготы оцениваются в 2026 году в 64,1 млрд руб., в 2027 году - в 68,7 млрд руб., в 2028 году - 72,6 млрд руб. (всего - 205,4 млрд руб.). Оценка на текущий год - 45,4 млрд руб. против прошлогодних 37,9 млрд руб.

На текущую трехлетку общая сумма выпадающих доходов от вышеназванных налоговых льгот оценивалась заметно скромнее - в 557,7 млрд руб.

Нулевой НДС при полетах в обход Москвы и области, а также в Калининград действует бессрочно, остальные перечисленные льготы - до 1 января 2028 года.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году составит 109,6 млн человек, что на 1,9% меньше, чем годом ранее, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 гг. Это соответствует прогнозу Росавиации и хуже ожиданий Минтранса, который рассчитывают на сохранении прошлогоднего объема перевозок - 111,7 млн. В "Аэрофлоте" прогнозируют небольшое снижение трафика российских авиакомпаний и заметное увеличение иностранных - на 10-20%.

