Датская Genmab покупает разработчика противораковых препаратов Merus за $8 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Датская биотехнологическая Genmab сообщила, что договорилась о покупке нидерландского разработчика противораковых препаратов Merus примерно за $8 млрд.

Genmab выплатит денежные средства в размере $97 за каждую акцию Merus.

Закрытие сделки ожидается в начале первого квартала 2026 года. Датская компания профинансирует ее с помощью имеющихся денежных средств и неконвертируемого долга на сумму порядка $5,5 млрд.

В рамках транзакции Genmab получит права на находящийся в разработке препарат petosemtamab для лечения опухолей головы и шеи.

Датская компания рассчитывает вывести препарат на рынок в 2027 году и ожидает, что к 2029 году его годовые продажи будут составлять не менее $1 млрд.

На закрытие торгов на бирже Nasdaq в пятницу акции Merus стоили $68,89 за штуку.

