Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% в начале основной сессии торгов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $69,6 за баррель после локального роста в пятницу выше $70,7 за баррель), инвесторы продолжают оценивать поступающие новости. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%, лидируют в откате акции МКПАО "Хэдхантер" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2%) и "Яндекса" (-2%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2708,49 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1020,47 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 сентября, составляет 83,6118 руб. (+0,49 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система"" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Северстали" (-1%), "Татнефти" (-1%), ВТБ (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,4%, до 3116,8 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

Акционеры МКПАО "Т-Технологии" одобрили выплату дивидендов за второй квартал 2025 года в размере 35 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Подорожали акции "Норникеля" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,1%).

Москва не видит у Киева и европейских стран стремления договариваться о мире на Украине по-честному, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному", - заявил Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН. По словам главы внешнеполитического ведомства, Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение".

"Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на Восток", - сказал министр.

Москва не видит отхода США от курса ведения честного и открытого диалога, заявил Лавров. "Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН в субботу.

По словам Лаврова, Россия ценит то, "что Соединенные Штаты понимают самое главное: что в принципе неправильно, когда государства просто даже отказываются разговаривать друг с другом, как это сделали европейцы и (президент США Джозеф) Байден в период своего правления". "Поэтому мы ценим, что администрация (президента США Дональда) Трампа с самого начала предложила возобновить наш диалог. Мы этот диалог возобновили", - сказал глава МИД.

Российская сторона в последние недели не соглашается на контакты с Киевом по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию. Но танго танцуют вдвоем: мы заметили, что в последнюю пару недель российская сторона отказывалась от двусторонних или трехсторонних (с участием США - ИФ) встреч", - сказал он в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп сохраняет желание способствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Терпеливо, последовательно (нужно выстраивать отношения с США). Дело в том, что на фоне всей противоречивости заявлений, все-таки, как представляется, президент Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и сохраняет политическую волю на это. Вот это главное", - заявил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, необходимо, "с одной стороны, вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций". "И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних, российско-американских отношений", - добавил он.

Песков также напомнил, что в Кремле ожидают, что президент США Трамп на этой неделе отреагирует на инициативу президента РФ Владимира Путина по продлению сроков соблюдения параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год.

По словам Лаврова, реализация предложения России по ДСНВ позволит избежать гонки стратегических вооружений, а также создаст условия для улучшения отношений РФ и США.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на прошлой неделе индексы МосБиржи и РТС удержались выше отметок 2700 пунктов и 1000 пунктов. Однако эти покупки можно назвать техническими, по-прежнему актуальны риски закрепления ниже указанных уровней в ближайшие дни из-за отсутствия геополитических, монетарных и фискальных поводов для оптимизма, полагает аналитик.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи начнет неделю в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов.

"Технически индекс МосБиржи и ряд "фишек" сняли перепроданность, однако ситуация на рынке акций в начале текущей недели не особо располагает к активным операциям и развитию отскока, учитывая новостные риски по геополитике и опасения по экономике. Ждем, что индекс продолжит проторговывать нижнюю часть нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов в ожидании новых вводных", - отмечает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи смог отскочить выше поддержки 2700 пунктов на новостях, что Словакия заблокировала принятие ЕС очередного санкционного пакета против РФ.

На этой неделе запланировано "крупное выступление" президента РФ Владимира Путина, которое может определить дальнейший краткосрочный тренд. Однако в любом случае сильного роста рынка не ожидается. На настроения инвесторов будет давить приходящее понимание, что цикл снижения ключевой ставки замедлится, а то и вовсе будет поставлен на паузу. Исходя из текущих реалий, в октябре ЦБ РФ может оставить ставку неизменной, а в декабре снизит ее на 1 п.п. Это будет платой за повышение НДС и утильсбора на автомобили, полагает Антонов.

"Присматриваемся к акциям "Норникеля", в которых еще не отыгран бурный рост платины и зародившийся восходящий тренд по палладию. "Норникель" - один из немногих оставшихся полноценных экспортеров, следовательно, повышение НДС для него будет менее болезненным", - отметил эксперт.

Мировые фондовые площадки

Индексы акций в США в минувшую пятницу выросли на 0,4-0,7%, инвесторы оценивали статданные и другие новости.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,6%, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%, по данным Trading Economics. В июле расходы американцев увеличились на 0,5%, доходы - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении, в обоих случаях совпав с ожиданиями экспертов. В июле индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями и оказались на уровне прогнозов рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции. Последние данные об изменении индикатора поддерживают ожидания двух снижений ставки ФРС на ближайших заседаниях, пишет Trading Economics.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций, за исключением японского (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

На этой неделе инвесторы ждут заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены во вторник, а также целый ряд статданных.

Во вторник Япония обнародует данные о розничных продажах в августе, Китай - официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. В среду станет известно значение японского индекса уверенности крупных промкомпаний (Танкан) за третий квартал, а в пятницу - сведения о безработице в Японии за август.

Кроме того, в среду в Китае начинаются недельные каникулы по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются после роста на прошлой неделе до максимума с начала августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $69,63 за баррель (-0,7% и +1% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $65,14 за баррель (-0,9% и +1,1% в пятницу).

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем в начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

При этом аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объемы производства.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 424 единицы, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 117 единиц.

