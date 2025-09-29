Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Распоряжение о внесении проекта бюджета премьер Михаил Мишустин подписал 26 сентября. Официальными представителями правительства при рассмотрении проекта назначены глава Минфина Антон Силуанов и его первый зам Ирина Окладникова.

Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, отмечается в сообщении.

Пакет документов был рассмотрен на заседании правительства на прошлой неделе.

Как сообщалось, планируется, что доходы федерального бюджета в 2026 г. составят 40 трлн 283,3 млрд руб., расходы - 44 трлн 069,7 млрд руб., дефицит - 3 трлн 786,4 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 г. установлен в сумме 37 трлн 436,2 млрд руб., внешнего - $66,8 млрд (или 59,1 млрд евро).

В 2027 г. доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 42 трлн 910,4 млрд руб., в том числе дополнительные нефтегазовые доходы - 342,1 млрд руб. Расходы составят 46 трлн 96,1 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 3 трлн 185,7 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 г. составит 42 трлн 184,7 млрд руб., внешнего - $63,9 млрд (или 57,6 млрд евро).

В 2028 г. доходы федерального бюджета предусмотрены в объеме 45 трлн 869,4 млрд руб., в том числе дополнительные нефтегазовые доходы - 782,6 млрд руб. Расходы определены в сумме 49 трлн 383,2 млрд руб. Дефицит федерального бюджета составит 3 трлн 513,9 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2029 года установлен в размере 47 трлн 412,0 млрд руб., внешнего - $62,3 млрд (или 56,1 млрд евро).