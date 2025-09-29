Поиск

Правительство РФ внесло проект федерального бюджета в Госдуму

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Распоряжение о внесении проекта бюджета премьер Михаил Мишустин подписал 26 сентября. Официальными представителями правительства при рассмотрении проекта назначены глава Минфина Антон Силуанов и его первый зам Ирина Окладникова.

Бюджетный пакет, как и годом ранее, внесён в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, отмечается в сообщении.

Пакет документов был рассмотрен на заседании правительства на прошлой неделе.

Как сообщалось, планируется, что доходы федерального бюджета в 2026 г. составят 40 трлн 283,3 млрд руб., расходы - 44 трлн 069,7 млрд руб., дефицит - 3 трлн 786,4 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2027 г. установлен в сумме 37 трлн 436,2 млрд руб., внешнего - $66,8 млрд (или 59,1 млрд евро).

В 2027 г. доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 42 трлн 910,4 млрд руб., в том числе дополнительные нефтегазовые доходы - 342,1 млрд руб. Расходы составят 46 трлн 96,1 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 3 трлн 185,7 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 г. составит 42 трлн 184,7 млрд руб., внешнего - $63,9 млрд (или 57,6 млрд евро).

В 2028 г. доходы федерального бюджета предусмотрены в объеме 45 трлн 869,4 млрд руб., в том числе дополнительные нефтегазовые доходы - 782,6 млрд руб. Расходы определены в сумме 49 трлн 383,2 млрд руб. Дефицит федерального бюджета составит 3 трлн 513,9 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2029 года установлен в размере 47 трлн 412,0 млрд руб., внешнего - $62,3 млрд (или 56,1 млрд евро).

Михаил Мишустин Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });