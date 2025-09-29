Поиск

Occidental Petroleum может продать подразделение OxyChem за $10 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum ведет переговоры о продаже химического подразделения OxyChem, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, сумма сделки может составить около $10 млрд. Она может быть объявлена в ближайшие недели, при этом покупатель пока не разглашается. Сделка может стать крупнейшей продажей в истории Occidental.

За 12 месяцев по конец июня выручка OxyChem составила почти $5 млрд.

В последнее время Occidental активно продает активы с целью сокращения долга, который составляет $24 млрд. Задолженность является следствием покупки Anadarko Petroleum за $55 млрд в 2019 году и CrownRock за $13 млрд в 2023 году.

За последний год компания сократила долг на $7,5 млрд.

Капитализация Occidental с начала года сократилась на 3,9%, до $46,73 млрд.

