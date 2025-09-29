AstraZeneca планирует свернуть программу ADR на Nasdaq

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Международная биофармацевтическая AstraZeneca намерена разместить обыкновенные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и снять с торгов на Nasdaq американские депозитарные расписки (ADR), говорится в сообщении компании.

Предполагается, что делистинг ADR произойдет 2 февраля 2026 года. К 8:00 по восточному американскому времени (16:00 по Москве) того же дня планируется начать торги акциями на NYSE.

Таким образом, обыкновенные акции AstraZeneca будут обращаться на NYSE, бирже Nasdaq Stockholm и Лондонской фондовой бирже (LSE).

Глобальная структура листинга позволит выйти на более широкий круг мировых инвесторов и "сделать еще привлекательнее для всех наших акционеров возможность участвовать в увлекательном будущем AstraZeneca", заявил председатель совета директоров компании Мишель Демаре.

Облигации компании будут перенесены с Nasdaq на NYSE.

Штаб-квартира AstraZeneca останется в Великобритании. Компания также сохранит статус налогового резидента этой страны.

Акции фармкомпании растут на 1,5% в ходе торгов в Лондоне в понедельник и на 1,2% в Стокгольме.