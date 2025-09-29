Повышение льготного тарифа страховых взносов для IT принесет 0,4 трлн руб. во внебюджетные фонды в 2026-28 гг.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Повышение единого льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций за три года принесет в государственные внебюджетные фонды около 400 млрд рублей, подсчитал Минфин РФ.

Ведомство в рамках бюджетного пакета подготовило законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ". Одна из его составляющих - увеличение с 2026 года для IT пониженного тарифа страховых взносов до 15% с сумм в пределах установленной единой предельной величины базы (ЕПВБ) для исчисления взносов с сохранением пониженного тарифа в 7,6% с сумм сверх ЕПВБ.

Согласно материалам к законопроекту, внесенным в Госдуму, в 2026 году поступления во внебюджетные фонды в результате повышения страхвзноса для IT оцениваются в 123,2 млрд руб., в 2027 - в 133,2 млрд руб., в 2028 - 143,3 млрд руб.