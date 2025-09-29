Нефть продолжает дешеветь, Brent у $68,1 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь вечером в понедельник под давлением ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:22 мск снижается на $2,02 (2,88%), до $68,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились к этому времени на $2,09 (3,18%), до $63,63 за баррель.

Контракты на обе марки нефти подорожали более чем на 4% по итогам прошлой недели, получив поддержку от опасений относительно перебоев с поставками из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Между тем, в западных СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы вновь увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Рост цены Brent в последнее время поддерживался обострением геополитических кризисов по всему миру, тогда как фундаментальные показатели спроса и предложения указывают на перспективу формирования значительных запасов в четвертом квартале из-за наращивания добычи ОПЕК+, отмечается в аналитической записке Rystad Energy. В Rystad полагают, что геополитика и решения ОПЕК+ будут продолжать определять динамику рынка в краткосрочной перспективе.

Аналитики RBC Capital Markets считают увеличение добычи на 137 тыс. б/с в ноябре наиболее вероятным сценарием, но при этом отмечают, что фактическое наращивание производства нефти будет меньше. "С учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры ", - пишут они.

Поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию возобновились после более чем двухлетнего перерыва. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.