Индекс Мосбиржи опустился до 2684 пунктов из-за отката нефти и укрепления рубля

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Попытка рынка акций РФ продолжить коррекционный рост в понедельник была нивелирована упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $68 за баррель), сохраняющейся геополитической напряженностью и ожиданиями возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи после локального скачка днем выше 2740 пунктов растерял весь прирост и скатился в район 2680 пунктов (минимум на закрытие с 11 июля) на фоне укрепления рубля в налоговый период.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2684,09 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1020,36 пункта (-0,7%); лидировали в откате бумаги ПАО "Группа Позитив" (-6,2%), "Ростелекома" (-4,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,4%) и "ВК" (-4,4%), остальные "фишки" просели на Мосбирже в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составил 82,8676 руб. (-74,42 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система"" (-4,2%), "Юнипро" (-3,8%), "Русала" (-3,7%), "ММК" (-3,1%), "Аэрофлота" (-3%), "Яндекса" (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%), "Московской биржи" (-2,1%), "НЛМК" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,4% "префы"), "АЛРОСА" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "Т-Технологий" (-1,2%, до 3091 рубля), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -3% "префы"), "МТС" (-0,7%).

Акционеры МКПАО "Т-Технологии" одобрили выплату дивидендов за второй квартал 2025 года в размере 35 рублей на акцию, говорится в сообщении группы. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Подорожали в понедельник акции ПАО "Полюс" (+3,2%), "ФосАгро" (+1,4%), "Норникеля" (+1,2%), "префы" "Транснефти" (+1,1%).

Минфин РФ намерен разрешить "Транснефти" уменьшать региональную часть налога на прибыль (17%) через механизм инвестиционного налогового вычета и предлагает распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г., то есть с момента, когда компания этого права лишилась.

Москва не видит у Киева и европейских стран стремления договариваться о мире на Украине по-честному, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному", - заявил Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН. По словам главы внешнеполитического ведомства, Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение".

"Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на Восток", - сказал министр.

Москва не видит отхода США от курса на ведение честного и открытого диалога, заявил Лавров. "Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией", - сказал министр на пресс-конференции в ООН в субботу.

По словам Лаврова, Россия ценит то, "что Соединенные Штаты понимают самое главное: что в принципе неправильно, когда государства просто даже отказываются разговаривать друг с другом, как это сделали европейцы и (президент США Джозеф) Байден в период своего правления". "Поэтому мы ценим, что администрация (президента США Дональда) Трампа с самого начала предложила возобновить наш диалог. Мы этот диалог возобновили", - сказал глава МИД.

Российская сторона в последние недели не соглашается на контакты с Киевом по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию. Но танго танцуют вдвоем: мы заметили, что в последнюю пару недель российская сторона отказывалась от двусторонних или трехсторонних (с участием США - ИФ) встреч", - сказал он в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп сохраняет желание способствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Терпеливо, последовательно (нужно выстраивать отношения с США). Дело в том, что на фоне всей противоречивости заявлений, все-таки, как представляется, президент Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и сохраняет политическую волю на это. Вот это главное", - заявил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, необходимо, "с одной стороны, вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций". "И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних, российско-американских отношений", - добавил он.

Песков также напомнил, что в Кремле ожидают, что президент США Трамп на этой неделе отреагирует на инициативу президента РФ Владимира Путина по продлению сроков соблюдения параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год.

По словам Лаврова, реализация предложения России по ДСНВ позволит избежать гонки стратегических вооружений, а также создаст условия для улучшения отношений РФ и США.

Кроме того, в понедельник Песков сообщил, что Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник на просьбу прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи днем попытался подрасти в рамках коррекции, но затем начали активно снижаться цены на нефть на фоне завершения высокого автомобильного сезона в США и ожиданий дальнейшего расширения квот ОПЕК+, что оказало давление на нефтяные бумаги. В целом, рынок акций РФ достиг значительной перепроданности, но при этом наблюдается дефицит драйверов для подъема.

На американских биржах также поубавилось оптимизма. Рост квартального ВВП превысил ожидания, а статистика по безработице оказалась сильной. Все это снижает надежды на снижение процентных ставок ФРС в октябре. В КНР настроения получше: Народный банк Китая пообещал усилить координацию денежно-кредитной и фискальной политики для поддержки роста, что дало повод для повышения индексов.

Во вторник будут опубликованы сентябрьские индексы PMI по производству и сектору услуг Китая, после этого до конца недели местный рынок уйдет на длинные праздничные выходные. В США выйдет сентябрьский индекс доверия потребителей Conference Board. На российском рынке акционеры ПАО "Полюс" и "ЕвроТранса" обсудят утверждение полугодовых дивидендов на внеочередных общих собраниях. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 сентября - колебания в коридоре 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи в понедельник поднимался к максимуму прошлой недели, превысив 2744 пункта, но далее спрос ослаб и котировки акций вернулись к снижению, отбросив индикатор ниже 2700 пунктов.

Участники рынка оценивают возможные последствия проекта бюджета РФ на 2026 год и перспективы усиления санкционного давления со стороны ЕС, что сдерживает рост индекса, особенно ввиду отсутствия позитивных новостей. На неделе состоится ряд корпоративных событий, связанных с дивидендной политикой компаний. Для нефтегазового сектора особенно важным будут результаты собрания акционеров "Газпром нефти" - в повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 17,3 руб. на одну акцию. Также решение по дивидендам за первое полугодие должны будут принять акционеры ПАО "Полюс", одного из лидеров цветной металлургии, напомнил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых финансовых рынках преобладает позитивная динамика: инвесторы оценивают свежие данные по инфляции в США и Европе, реагируют на корпоративные новости и макроэкономические отчеты из Азии, а также следят за развитием торговых и монетарных инициатив ведущих экономик. В центре внимания - итоги публикаций инфляционных индексов, новые пошлинные меры, а также сигналы центральных банков, формирующие ожидания дальнейшей политики.

На российском рынке акций РФ попытка индекса МосБиржи закрепиться выше 2700 пунктов не удалась, хотя некоторые игроки надеялись на отскок в условиях технической перепроданности. Восстановление длинных позиций наблюдалось в бумагах энергетического сектора, где лучше рынка выглядели акции "ОГК-2" (+2,3%), отметил аналитик.

Инвесторы продолжают следить за развитием дипломатического диалога между Россией, США и Европой, ожидая реакции на предложения по стратегическим инициативам, а также за ситуацией с санкциями ЕС и возможными налоговыми изменениями в РФ. На фоне новостных рисков операционная активность на рынке остается невысокой. В фокусе внимания - предстоящее на неделе выступление президента РФ, проект бюджета РФ и заседание Банка России в октябре, а также динамика нефтяного рынка в преддверии встречи ОПЕК+, напомнил Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ОГК-2" сохраняют восходящий импульс перед проведением 17 октября повторного собрания акционеров по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 13,8%. Бумаги ПАО "Полюс" получили поддержку от очередного исторического пика цен на золото $3860 за унцию. Акции "Норникеля" подросли вслед за ценами на драгоценные и промышленные металлы. Так, котировки палладия (на который приходится около четверти выручки компании) в понедельник подскочили до максимума с июля текущего года $1300 за унцию, а цены на медь находятся недалеко от достигнутого на прошлой неделе пика с мая 2024 года $10501,3 за тонну, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях: индикаторы отступили от пиков дня и проявляли некоторую неуверенность, в том числе в условиях рисков "шатдауна" в США. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение и стремились к сентябрьским минимумам 2675 пунктов и 1011 пунктов соответственно. Продажи ускорились в условиях поступления новых тревожных геополитических сообщений о ходе украинского конфликта, которые пока не предвещают скорого достижения мирного соглашения. Баланс рисков в РФ, таким образом, все еще склоняется в сторону нисходящих, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", настроения на рынке акций РФ могут оставаться подавленными вплоть до заседания Банка России в октябре, после чего можно будет оценить реакцию регулятора на бюджетные поправки и его позицию в отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. В широком смысле индекс МосБиржи торгуется в диапазоне 2600-3000 пунктов, и снижение индекса в направлении нижней границы может активизировать интерес покупателей, в то время как рост в направлении верхней границы может провоцировать повышение активности продавцов, полагают эксперты.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, рынок акций все еще остается под давлением распродаж. США и ЕС в первый раз после инаугурации Трампа начали координировать антироссийские санкции. Минфин РФ собирается повышать НДС на 2 п.п., а дефицит госбюджета вырос сильнее прогнозов. Теперь есть вероятность замедления смягчения денежно-кредитной политики регулятора: до конца года осталось два заседания по ставке, при этом суммарно ЦБ вряд ли опустит ставку еще более чем на 1 п.п., считает эксперт.

В итоге сейчас привлекательных позитивных новостей на рынке незаметно, но и без нового негатива. Это дает возможность рынку подрастать, постепенно отыгрывая потерянное. Причем российские акции могут разойтись в движении с облигациями, где пока нет сигналов для формирования отскока - инвесторы переоценивают вероятность снижения ключевой ставки ЦБ.

Дополнительную поддержку рынку может дать потенциальное ослабление рубля после прохождения пика налогового периода - со вторника-среды можно ожидать роста доллара к 84-85 руб./$1, а юаня - уже ближе к 12 руб./юань, полагает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций, за исключением японского (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), стабилизировалась Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE изменились всего на 0,02-0,03%), в США динамика смешанная (к 18:50 МСК просел на 0,2% Dow, подросли на 0,2-0,5% S&P500 и Nasdaq).

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре увеличился до 95,5 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. В августе, согласно пересмотренным данным, индикатор составлял 95,3 пункта, а не 95,2 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на ранее объявленном августовском уровне, по данным Trading Economics.

На этой неделе инвесторы ждут заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены во вторник, а также целый ряд статданных.

Во вторник Япония обнародует данные о розничных продажах в августе, Китай - официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. В среду станет известно значение японского индекса уверенности крупных промкомпаний (Танкан) за третий квартал, а в пятницу - сведения о безработице в Японии за август.

Кроме того, в среду в Китае начинаются недельные каникулы по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени.

На нефтяном рынке вечером в понедельник снижение цен ускорилось после роста на прошлой неделе до максимума с начала августа (фьючерс на Brent в пятницу локально превышал $70,7 за баррель).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $67,77 за баррель (-3,4% и +1% в пятницу), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $63,28 за баррель (-3,7% и +1,1% в пятницу).

Нефть дешевеет под давлением ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Контракты на обе марки нефти подорожали более чем на 4% по итогам прошлой недели, получив поддержку от опасений относительно перебоев с поставками из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Между тем, в западных СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы вновь увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Рост цены Brent в последнее время поддерживался обострением геополитических кризисов по всему миру, тогда как фундаментальные показатели спроса и предложения указывают на перспективу формирования значительных запасов в четвертом квартале из-за наращивания добычи ОПЕК+, отмечается в аналитической записке Rystad Energy. В Rystad полагают, что геополитика и решения ОПЕК+ будут продолжать определять динамику рынка в краткосрочной перспективе.

Поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию возобновились после более чем двухлетнего перерыва. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились бумаги ПАО "Каршеринг Руссия" (-8,2%), ПАО "Диасофт" (-6,1%), ПАО "ММЦБ" (-5,8% после отсечки дивидендов за I полугодие), ПАО "ИВА" (-5,6%), ПАО "Группа Астра" (-5,5%), ПАО "Артген" (-4,8%), ПАО "Яковлев" (-4,3%), ПАО "РКК "Энергия" (-4%), "РусГидро" (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+6%), "Саратовэнерго" (+5,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+5,4%), ПАО "Россети Урал" (+2,6%), ПАО "Россети Юг" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,63 млрд рублей (из них 8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,49 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,23 млрд рублей на акции ВТБ).