Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню после завершения налогового периода сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню после завершения налогового периода сентября. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

За первую минуту торгов юань подорожал на 3,3 копейки, до 11,575 рубля. При этом юань оказался на 2,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 рублей на горизонте ближайших недель с попытками выхода в его верхнюю половину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках сессии вторника ожидаем попыток юаня перейти к восстановлению. Уход дополнительной поддержки со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть потерь понедельника, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 рублей с попытками выхода в его верхнюю половину".

Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,46%, до $67,52 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,58%, до $63,07 за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

27 сентября после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тысяч б/с.

Brent WTI Ирак ОПЕК НДФЛ НДПИ Мосбиржа
