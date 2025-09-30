Поиск

РФ проработает вопросы перехода от декларирования сельхоз- и спецтехники к сертификации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ проработает вопрос о переходе от декларирования (подтверждение самим производителем/продавцом) к обязательной сертификации (подтверждение независимым органом) сельскохозяйственной и специализированной техники для ее проверки на соответствие техрегламенту при выходе на российский рынок.

Соответствующий вопрос обсуждался на совещании по развитию сельскохозяйственного и специального машиностроения у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в котором приняли участие представители Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Банка России, Росстандарта, а также руководители предприятий и отраслевых ассоциаций.

"При обсуждении вопроса о мерах защиты внутреннего рынка и увеличении доли продукции отечественных производителей особое внимание было уделено необходимости проработать вопросы перехода от декларирования к обязательной сертификации всей основной номенклатуры сельскохозяйственной и специальной техники в рамках ЕАЭС, а также постановки техники на учет в момент ее выхода в обращение на территории РФ. Это позволит повысить уровень безопасности потребителей техники и участников дорожного движения, а также обеспечит регуляторов более полной информацией об обороте данной техники", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Мантуров поручил проработать соответствующий вопрос Минпромторгу, Минсельхозу, Росстандарту и ФТС совместно с оператором ЭПТС (АО "Электронный паспорт").

Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в ходе совещания отметил значительное падение объёмов рынка сельхоз- и спецтехники в январе-августе 2025 года. Однако положительной тенденцией в министерстве считают поэтапное наращивание доли российских производителей: в сегменте дорожно-строительной техники - до 26% (+12 п.п. г/г), в сегменте сельхозмашин - до 57%.

Мантуров в ходе совещания назвал одной из ключевых задач "поступательную работу над снижением себестоимости выпускаемой продукции". "В этой связи правительство готово оказать существенную поддержку проектам модернизации и автоматизации производства, а также по запросам производителей привлекать ФАС, надзорные и правоохранительные органы в тех случаях, когда есть сомнения в обоснованности повышения цен поставщиками сырья, материалов и комплектующих", - говорится в сообщении кабмина.

На совещании также обсудили повышение доли российской техники на инфраструктурных стройках и прямую кооперацию между производителями и потребителями спецтехники.

