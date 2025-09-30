Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Московская область войдет в перечень винодельческих регионов России в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Сегодня Подмосковье демонстрирует, что виноделие - это не только южные регионы. Климатические условия Московской области позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин. Юго-запад и юго-восток области - Серпухов, Подольск, Чехов, Зарайск, Раменский, становятся перспективными зонами для развития отрасли. (...) В 2026 году Подмосковье официально войдет в перечень винодельческих регионов России, что расширит господдержку данного направления и будет способствовать его развитию", - прокомментировал глава министерства Сергей Двойных.

Он отметил, что подмосковные хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, а также со специально выведенными селекционерами для климата региона.

В регионе работают более 100 виноградарей-любителей, а также три лицензированные винодельни. Ожидается, что в 2025-2026 годах объем производства подмосковных винодельческих хозяйств превысит 30 тысяч бутылок вина.