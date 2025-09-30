Поиск

Механизм прослеживаемости ввозимых в ЕАЭС товаров начнет действовать через 9 месяцев

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главы правительств стран Евразийского экономического союза согласовали запуск механизма прослеживаемости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, через девять месяцев. Как сообщает Евразийская экономическая комиссия, такое решение было утверждено на заседании Евразийского межправсовета.

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года проводился эксперимент по прослеживаемости товаров в ЕАЭС. "Отчет о реализации "пилота", подготовленный комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы", - отмечает ЕЭК.

На первом этапе на постоянной основе будут прослеживаться следующие категории товаров: холодильники и морозильники (12 кодов ТН ВЭД ЕАЭС), стиральные машины (6 кодов ТН ВЭД ЕАЭС) и приемная аппаратура для телевизионной связи (16 кодов ТН ВЭД ЕАЭС).

Полный перечень товаров будет рассмотрен странами союза до конца года. Предполагается, что в начале 2026 года расширенный перечень товаров для прослеживания будет вынесен на рассмотрение совета ЕЭК.

"Система позволит эффективно бороться с "серой" продукцией и укрепит экономическую безопасность всего союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, но уже в следующем году планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым", - приводятся в сообщении слова министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова.

