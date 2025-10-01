Рубль утром растет в паре с юанем на фоне корректирующейся вверх нефти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду. Рубль растет на старте первых торгов квартала на фоне нефти, корректирующейся вверх после предыдущего падения.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,485 руб. (-3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,98 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Факторов в пользу ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11,5 руб./юань в настоящее время не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на уверенное поступательное движение рубля, в текущий момент мы не видим поводов для ухода национальной валюты на более высокие уровни. В частности, факторы спроса и предложения, на наш взгляд, не способствуют отступлению юаня и закрепления под нижней границей нашего целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, - пишет эксперт в обзоре рынка. - Более того, от нижней границы данного коридора ожидаем активизацию покупок в китайской валюте, что будет способствовать ее смещению к середине данного диапазона. Основным же фактором подъема юаня может выступать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров".

Дальнейшее укрепление рубля по отношению к юаню маловероятно, пара CNY/RUB, скорее всего, вернется в диапазон 11,5-12 руб./юань, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя аналитика".

"Все-таки ключевой ставке ЦБ РФ в размере 17% годовых должен соответствовать более слабый рубль, чем ставке в 21%. Снижение цены нефти - также негатив для рубля. Ждем, что в ближайшие недели цена нефти в рублях опустится до 5000 руб. за счет снижения долларовых цен марки Brent", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени выросла на 0,47%, до $66,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,41%, до $62,62 за баррель.

Накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по московскому времени в среду.