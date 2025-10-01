Berkshire Hathaway приблизилась к покупке нефтехимического бизнеса Occidental Petroleum

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. ведет переговоры о покупке нефтехимического подразделения Occidental Petroleum за $10 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сделка, которая станет крупнейшей для Berkshire с 2022 года, может быть анонсирована в ближайшие дни, отмечают они.

Occidental известна в основном как нефтегазовая компания. Капитализация – $46,5 млрд. Berkshire является крупным ее акционером.

Нефтехимическое подразделение Occidental – OxyChem – производит и продает продукцию, используемую, в частности, для хлорирования воды и переработки аккумуляторов. Выручка подразделения за 12 месяцев до июня текущего года включительно составила почти $5 млрд.

В минувшее воскресенье FT сообщала, что Occidental ведет переговоры о продаже OxyChem за $10 млрд, не называя возможного покупателя.

Если сделка состоится, для Berkshire она станет крупнейшей с момента приобретения страховщика Alleghany за $11,6 млрд в 2022 году.

В последнее время Occidental активно распродает активы с целью сокращения долга, который составляет $24 млрд. Задолженность является следствием покупки Anadarko Petroleum за $55 млрд в 2019 году и CrownRock за $13 млрд в 2023 году.

За последний год Occidental сократила долг на $7,5 млрд.