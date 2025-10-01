Поиск

Eni получила новый разведочный блок на шельфе Кот-д'Ивуара

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Итальянская энергетическая Eni подписала с Министерством горных, нефтяных и энергетических ресурсов Кот-д'Ивуара контракт на разведку блока CI-707 на иворийском шельфе, сообщила компания.

Лицензия охватывает около 2,9 тысячи кв. км в Иворийском осадочном бассейне на глубинах от 1 тысячи до 3 тысяч метров. Разведочный период может длиться до девяти лет.

Новый блок граничит с участком CI-205, где в марте 2024 года Eni объявила об открытии месторождения Calao. Компания рассчитывает на синергетическое развитие двух проектов.

Eni работает в Кот-д'Ивуаре с 2017 года. Текущая добыча по долевому участию превышает 62 тысячи баррелей нефти и 75 млн куб. футов газа в сутки. После запуска третьей фазы добыча может вырасти до 150 тысяч баррелей нефти и 200 млн куб. футов газа в сутки.

В стране Eni участвует в разработке десяти оффшорных блоков, включая CI-101, CI-205, CI-401, CI-501, CI-504, CI-526, CI-706, CI-708, CI-801 и CI-802.

