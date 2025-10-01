Греф назвал арабский фонд Mubadala крупнейшим иностранным акционером Сбера

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Фонд Mubadala (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) является крупнейшим иностранным акционером Сбербанка, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В самом главном проекте, в проекте Сбера, на сегодняшний день самый крупный иностранный инвестор - это арабские страны. В частности, наш самый крупнейший акционер - это фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы очень благодарны им за то, что они остаются нашими инвесторами. Надеюсь, что они не пожалели и никогда не пожалеют, что они в нас проинвестировали, потому что Сбер растет очень динамично", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit.

Контрольный пакет акций (50% + 1 акция) Сбербанка принадлежит правительству РФ.

Глава Сбербанка также обратил внимание на интерес арабских стран к другим проектам Сбера, например, в сфере образования, цифровых сервисов (геолокации), искусственного интеллекта и кибербезопасности.

"Мы, конечно, работаем на территории целого ряда арабских стран и заинтересованы в том, чтобы расширять географию. Это касается и наших образовательных продуктов, таких как "Школа-21". Мы сейчас обсуждаем с целым рядом арабских стран открытие проекта "Школа-21" на территории этих государств", - добавил Греф.

Он отметил, что Сбер сейчас обсуждает возможность открытия своей модели искусственного интеллекта для целого ряда стран.