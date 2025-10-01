Поиск

Греф назвал арабский фонд Mubadala крупнейшим иностранным акционером Сбера

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Фонд Mubadala (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) является крупнейшим иностранным акционером Сбербанка, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В самом главном проекте, в проекте Сбера, на сегодняшний день самый крупный иностранный инвестор - это арабские страны. В частности, наш самый крупнейший акционер - это фонд Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы очень благодарны им за то, что они остаются нашими инвесторами. Надеюсь, что они не пожалели и никогда не пожалеют, что они в нас проинвестировали, потому что Сбер растет очень динамично", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit.

Контрольный пакет акций (50% + 1 акция) Сбербанка принадлежит правительству РФ.

Глава Сбербанка также обратил внимание на интерес арабских стран к другим проектам Сбера, например, в сфере образования, цифровых сервисов (геолокации), искусственного интеллекта и кибербезопасности.

"Мы, конечно, работаем на территории целого ряда арабских стран и заинтересованы в том, чтобы расширять географию. Это касается и наших образовательных продуктов, таких как "Школа-21". Мы сейчас обсуждаем с целым рядом арабских стран открытие проекта "Школа-21" на территории этих государств", - добавил Греф.

Он отметил, что Сбер сейчас обсуждает возможность открытия своей модели искусственного интеллекта для целого ряда стран.

Mubadala Герман Греф ОАЭ Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

Кабмин предложил отменить льготу по НДС для обслуживания банковских карт

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

Новак заявил, что проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });